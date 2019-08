Oferta UAEH medicina en Huejutla y Tepeji

Es una de las carreras profesionales más demandadas, destacó Adolfo Pontigo

Pachuca.- La licenciatura en médico cirujano, una de las más demandadas en México, es ofertada en dos de las nueve escuelas superiores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), con la finalidad de llevar educación de calidad a todos los rincones hidalguenses, sostuvo el rector de la máxima casa de estudios de la entidad Adolfo Pontigo Loyola durante la ceremonia donde 956 egresados recibieron el certificado de bachillerato.

En el evento efectuado en el polideportivo Carlos Martínez Balmori, el primer universitario refirió que una de las carreras profesionales más demandadas en la UAEH y en el país es la de médico cirujano; detalló que tan solo en el último proceso de admisión registraron más de 5 mil aspirantes, cuando la oferta es de cerca de 350 lugares.

Por ello, la universidad ha posicionado nueve escuelas superiores en el mismo número de municipios hidalguenses, y particularmente en los planteles de Huejutla y Tepeji ya ofertan dicha licenciatura, además del bachillerato.

En ese sentido, puntualizó que en México existen más de 17 mil 400 bachilleratos públicos y privados, de los cuales solo 3 mil 47 pertenecen al padrón de calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior, es decir, 11 por ciento. De ellos únicamente 59 cuentan con el nivel más alto de calidad, de los cuales la UAEH tiene cinco planteles.

Lo anterior tiene sus bases en 1961, evocó el rector, cuando la UAEH logró consolidar su autonomía y “gracias a ella ha podido crecer de manera exponencial para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos logren acceder a mejores estadios”.

Refirió que actualmente la Autónoma de Hidalgo tiene 131 programas educativos, en los que participan 7 mil académicos y administrativos para beneficiar a 66 mil estudiantes.

Además, la Torre de Posgrado, que es construida en la Ciudad del Conocimiento con una inversión superior a los mil millones de pesos, aglutinará más de 66 programas de ese nivel.

Ante parientes y amigos de egresados, Pontigo Loyola agradeció la confianza depositada en la comunidad universitaria, al tiempo que reconoció el apoyo incondicional por parte de madres y padres de familia hacia sus hijos y la universidad.

En representación de los egresados, Enrique de Jesús Guzmán Argüelles, de la Escuela Superior de Huejutla (ESH), destacó que la UAEH fomenta valores como la honestidad, respeto, lealtad y responsabilidad.

Además, en nombre de su generación, agradeció al Patronato Universitario, encabezado por Gerardo Sosa Castelán, por gestionar las becas económicas, transporte, y movilidad estudiantil, que permitió a estudiantes realizar estancias en el país y en el extranjero.

El alumno expresó su orgullo por ser parte de una institución reconocida internacionalmente al estar colocada en el lugar mil uno plus de las mejores casas de estudio en el planeta y en el 101 plus en Latinoamérica, además de ser la quinta mejor universidad de México, según organismos externos certificadores, como Times Higher Education (THE).

“Esto solo avala la calidad de la institución que es nuestra alma mater”, sostuvo tras conminar a sus compañeros a que nunca desistan, sigan sus sueños y siempre den lo máximo.

La ceremonia fue amenizada por la Big Band de la UAEH, que interpretó los temas “Serenata de media Luna” y “De buen humor”.

