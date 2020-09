Ofertan curso para gestión de festivales cinematográficos

Las sesiones iniciarán el 18 de septiembre en modalidad online

Pachuca.- La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hidalgo oferta para este mes el curso Gestión de festivales cinematográficos, además de brindar la master class online Programación de festivales cinematográficos.

Para los interesados en organizar un festival de cine, la academia hidalguense propone el curso Gestión de Festivales Cinematográficos en modalidad online, las sesiones iniciarán el 18 de septiembre.

El 19 y 20 de septiembre complementarán el curso con sesiones de 18 a 20 horas; el costo por ese curso es de 300 pesos, los usuarios aprenderán todas las técnicas y pasos para organizar y financiar un festival de cine con éxito.

El 17 de septiembre, la academia de cine ofrecerá la master class online con Narce Dalia Ruiz que hablará sobre la programación de festivales cinematográficos, a las 18 horas; el costo es de 100 pesos para acceder a la charla.

Narce Dalia Ruiz es productora cinematográfica del largometraje Palomar y los cortometrajes The fairest of them all y Encierro, entre otros, además es directora de programación del Festival Internacional de Monterrey.

Para mayores informes los interesados pueden consultar la página de Facebook de la academia en donde encontraran los formularios correspondientes a cada evento para inscribirse.

