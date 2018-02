Olvera sabría del megadesvío en RTH: diputada

La legisladora comentó que espera que las autoridades llamen a testificar al exgobernador para saber si estaba enterado o no de los movimientos financieros

El exgobernador de Hidalgo Francisco Olvera Ruiz probablemente conocía la situación del megadesvío que realizaron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) en 2014 y 2015, por lo que el caso podría ser solo el principio, declaró la diputada local Gloria Romero León.

La punta del iceberg

En entrevista con este diario, la representante en el Congreso del Partido Acción Nacional (PAN) por Pachuca oriente comentó que la situación resulta lamentable, además de que podría ser apenas el comienzo de muchos otros desvíos de dinero por miles de millones de pesos.

“Cuando uno se imagina la cantidad de dinero de la que estamos hablando, indigna, pues estamos hablando de recursos que se pudieron aplicar en caminos para las comunidades y hospitales que no se pudieron concretar.”

Los verdaderos responsables

Romero León dijo que los movimientos para desviar esos recursos fueron de manera muy elaborada por lo que es necesario dar con los verdaderos responsables, y no solo con funcionarios de niveles inferiores como subdirectores o directores.

“Estamos hablando de personajes que tendrían que rendir cuentas ante los mexicanos por el desvío tan escandaloso del que estamos hablando y habrá que estar muy al pendiente, lo peor que puede pasar es que quede impune una vez más.”

Respecto a si el exgobernador del estado Francisco Olvera Ruiz, quien estuvo en el cargo de 2011 a 2016, tiene responsabilidad en el caso, la legisladora dijo que ahora no hay elementos para relacionarlo, pero las autoridades deben hacer su trabajo.

Sin embargo, “evidentemente se dio durante su gobierno y muy probablemente estaba enterado, porque de otra manera no se puede entender que se haya llevado a cabo todo de manera tan elaborada.”

Asimismo comentó que espera que las autoridades llamen al exgobernador a declarar para saber si estaba enterado o no de los movimientos que ocurrieron en Radio y Televisión de Hidalgo, mientras él estaba al frente del Ejecutivo estatal.

Que devuelvan lo robado

En ese sentido, Romero León además exigió que se llegue hasta las últimas consecuencias en el caso, pero que no solamente se castigue, sino que los responsables devuelvan el dinero a las arcas del gobierno y se aplique en atender asuntos de primera necesidad para los hidalguenses e incluso los mexicanos, pues eran recursos federales.

En la semana

Esta semana se dio a conocer que los contratos que realizaron la Sedesol y RTH, entre 2014 y 2015, sumaron un presunto desvío de 955 millones 311 mil 55.95 pesos por trabajos de audio y video, en el que la segunda subcontrató a 61 empresas que no realizaron el trabajo.

