El funcionario, de extracción priista, debió presentarse el viernes, pero asistió ayer minutos antes de que finalizara el plazo

Pachuca.-

L

uego que en las 48 horas de ley, tras la detención del presidente de la Foideh Óscar el Perro Pelcastre, no se presentó el síndico jurídico de extracción priista Francisco Carreño Romero a ratificar las denuncias impuestas por el ayuntamiento de Pachuca, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) dejó en libertad al líder comerciante.

Ayer, vía comunicado de prensa, la dependencia de justicia explicó que en el plazo que da la ley para que luego de una detención la parte afectada ratifique una denuncia, no compareció ninguna persona con legitimación del ayuntamiento de Pachuca, por lo que carecía de sustento jurídico para privar de la libertad a Pelcastre Almanza, razón por la que tuvo que dejarlo en libertad a petición de la defensa.

Desde la detención del líder de la Foideh, el viernes, a la representación social no acudió persona alguna del ayuntamiento para acreditar la propiedad de la patrulla que se dijo fue dañada, así como el avalúo de los daños correspondientes, “lo que evidencia la falta de interés por la parte agraviada”.

Además, en lo que respecta al delito de ultrajes a la autoridad, no resulta suficiente el dicho de los elementos de la Policía municipal que tomaron conocimiento de los hechos en estudio, por tal razón es necesario presentar testigos presenciales, situación que no ocurrió, por lo que la procuraduría consideró que el ayuntamiento de Pachuca o sus representantes legales desatendieron esa situación.

La alcaldía

Sin embargo, horas más tarde la alcaldía difundió otro comunicado donde abundó que el priista Francisco Carreño Romero sí acudió ante las autoridades, pero fuera del periodo para realizar la denuncia, por lo que la PGJEH decidió dejar en libertad al líder comerciante.

El ayuntamiento aclaró que la representación jurídica del municipio recae en el síndico jurídico emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien llegó media hora después de que venciera el plazo, y no en la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, quien a pesar de intentar asumir esa responsabilidad fue impedida por un artículo de la ley.

“El síndico se presentó hasta el día domingo a ejercer su responsabilidad al frente del municipio, pero no fue suficiente, ya que no entró en tiempo y forma”, continuó el

documento.

La alcaldía apuntó que desde el viernes solicitó a Carreño Romero se presentara para atender los procesos debidos; sin embargo, hubo falta de disposición, mismo que comentó que no le era posible acudir a ejercer la responsabilidad, lo que derivó en la liberación de Pelcastre.

La alcaldía exigió a la autoridad competente dar seguimiento puntual a las querellas que presentadas y que no se les han dado solución, ocasionando que ese “personaje” siga evadiendo la ley y perturbando la tranquilidad de la ciudadanía.

El viernes, elementos de la Policía municipal de Pachuca detuvieron en las inmediaciones de la Casa Rule al Perro Pelcastre por la presunta responsabilidad en los delitos de ultrajes a la autoridad, desacato y resistencia de particulares, lesiones, alteración al orden público, amenazas y lo que resulte, situación que desató un enfrentamiento entre sus agremiados y granaderos de Pachuca.

