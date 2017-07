RUBEN ÁVILA LARA

Los mitos sexuales se extienden como los rumores y tienen tanto fundamento como estos. Una opinión no fundamentada relacionada con el sexo, pero expresada con convicción, suele acompañarse muchas veces de ignorancia y se convierte fácilmente en una creencia de toda una comunidad o generación. Sin embargo, hay una que por estos días entretiene a los internautas y de la cual en más de una ocasión me han pedido hablar, pues bien, aquí va…

¿Qué onda con el mito de la piña? ¿Es verdad que esta fruta, además de sus propiedades diuréticas y desintoxicantes, tiene la peculiaridad de otorgarle un dulce sabor al semen? Pues, según algunos nutriólogos e investigadores, esta creencia puede tener algo de verdad debido a que el sabor de dicho fluido corporal depende en gran medida de la dieta que se siga. Pero espera, aún no corras a comprar tu costal de piñas, todavía hay más por saber…

Según los especialistas, una alimentación alta en proteínas da como resultado un semen con sabor más salado y una basada en lácteos uno ácido; dichas teorías se refuerzan con un estudio de la Universidad de Lyon, Francia, en donde quienes realizaron pruebas, no explican cómo, concluyeron que algunas frutas cítricas mejoraban el sabor del semen al hacerlo más dulce; no obstante, esta fruta no hace por sí sola el trabajo, sino todas las frutas cítricas y la fibra, como el arándano, la papaya y el limón.

Dichas frutas ayudan debido a que alcalinizan el sabor del semen reduciendo su amargura, pues en la composición de este encontramos hierro, zinc y más minerales. Pero aguarda, no pienses que estas frutas son milagrosas, si eres un hombre totalmente carnívoro seguramente el sabor de tu semen será por demás amargo.

Entonces, es falso que la piña por si sola le ponga sabor al caldo (semen), pues su naturaleza es amarga debido a sus componentes; sin embargo, es verdad que es posible mejorar su calidad y sabor consumiendo más frutas cítricas y bajándole a las carnes; así es que ya lo sabes, a comer más sano y bajarle a los tacos.

además de sus propiedades diuréticas y desintoxicantes, tiene la peculiaridad de otorgarle un dulce sabor al semen? Pues, según algunos nutriólogos e investigadores, esta creencia puede tener algo de verdad, pero espera, aún no corras a comprar tu costal de piñas, todavía hay más por saber…

