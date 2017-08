Hay opciones para rescindir contrato con Comuni Park: Mota

Pachuca.- Para el excandidato a la alcaldía capitalina Antonio Mota Rojas existe solución jurídica para terminar el contrato de concesión de parquímetros con la empresa Comuni Park y la administración municipal no pague la cláusula de 190 millones de pesos.

En conferencia de prensa dio a conocer que tras analizar el contrato de concesión disponible en el portal web de la alcaldía junto con un grupo de abogados encontraron una serie de estrategias jurídicas para dar por terminado el contrato.

“Existen otras formas para dar por terminado el contrato, otras maneras para que no sean tan gravoso para la administración municipal y para la sociedad. No es correcta la apreciación de que solo pagando la cláusula de 190 millones de pesos se puede dar por terminado el contrato.”

El también académico y funcionario universitario explicó que para cancelar dicho convenio se puede apelar jurídicamente el artículo 158 de la Ley Orgánica Municipal que establece que cuando un contrato no otorgue las garantías adecuadas, puede derogarse.

Mota Rojas mencionó que existe el juicio de lesividad y en la cláusula 32 del contrato afirma que la empresa concesionaria ofrece una garantía al municipio de 5 millones de pesos, pero también solicita 190 millones de pesos para darlo por terminado, por lo cual existe una “lesión patrimonial” hacia la ciudadanía y el municipio que puede llevarse a juicio apelando al artículo 134 constitucional que establece que una concesión debe ser eficaz, eficiente, transparente y con honradez.

Mientras tanto, el reglamento de patrimonio municipal de Pachuca señala que cualquier concesión de dominio público puede rescatarse por causas de interés público. En el estudio de Declaratoria de Rescate los peritos determinarían la indemnización para la empresa (Comuni Park) y aseguran que no sería de 190 millones de pesos como lo establece el contrato.

Además, la presidencia municipal podría intentar una acción de nulidad sin pago de indemnización alguna al concesionario por una violación sistémica a las leyes. La ley establece que quienes están facultados para iniciar esos juicios son el presidente municipal o el síndico. También explicó que cualquier bien administrable de dominio público puede expropiarse, una acción que podría realizar el gobierno del estado.

Antonio Mota aseguró que llevará estos puntos por escrito a la alcaldía de Pachuca para demostrar que puede darse por terminado el contrato sin tener que pagar la millonada, como afirma el ayuntamiento.

Cancelación

El también académico

y funcionario universitario explicó que para cancelar dicho convenio se puede apelar jurídicamente el artículo 158 de la Ley Orgánica Municipal que establece que cuando un contrato no otorgue las garantías adecuadas, puede derogarse

No votes yet. Please wait...

Comentarios