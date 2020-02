El Poder Judicial nacional llamó a cumplir la resolución de un juicio de amparo

Pachuca.- El Poder Judicial federal llamó a integrantes del Congreso local a cumplir la resolución de un juicio de amparo y descartar finalmente la designación de comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo (ITAIH).

El documento está dirigido a quienes encabezan la comisión de transparencia y anticorrupción en el Legislativo estatal, así como a las presidentas de la diputación permanente y junta de gobierno, quienes de no dar cumplimiento al ordenamiento, podrían recibir una multa de 50 unidades de medida y actualización, equivalente a 4 mil 344 pesos.

Lo anterior, ocurrió luego que la presidenta de la comisión Susana Ángeles Quezada entregó un reporte sobre la situación que guarda el proceder de dicho encargo, mismo que previamente le fue requerido por la autoridad judicial y que fue entregado el 18 de febrero ante el juzgado segundo de distrito. No obstante, al día siguiente el mismo organismo determinó no dar la razón a la diputada, al indicar que no fueron fundamentadas sus motivaciones.

En ese sentido, requirió a la autoridad oficiante para que, de manera inmediata, en un plazo de 24 horas, “dejen insubsistente la designación de los comisionados titulares y suplentes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, realizada el 17 de diciembre de 2019.”

Ello, significará dar cabal cumplimiento a la resolución del 9 de enero, la cual establece la suspensión definitiva del proceso de selección de los cinco consejeros propietarios y suplentes del ITAIH, instrucción que, subraya, “no es materia de una negociación política, sino una obligación que deben atender las autoridades responsables”.

De no cumplir el ordenamiento Ángeles Quezada, así como el secretario técnico de la comisión Misael Rosas González, la presidenta de la diputación permanente Corina Martínez García y la titular del Legislativo local María Luisa Pérez Perusquía se harán acreedores a la multa ya mencionada.

