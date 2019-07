ORO MEXICANO EN GIMNASIA VARONIL

Obtiene México oro en gimnasia

ERIZBED ROMERO

PRADO / NSLIMA2019

Lima.- El gimnasta mexicano Fabián de Luna ganó ayer, hasta el momento, la única medalla de oro para México en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El deportista obtuvo una calificación de 14.

500 en la prueba de anillos desarrollada en Villa del Salvador; con ese puntaje venció al brasileño Arthur Zanetti, quien era favorito y se quedó con la de plata. El bronce fue para el argentino Federico Molinari.

Tras dar la sorpresa al superar al medallista olímpico de Río de Janeiro Arthur Zanetti, quien logró un puntaje de 14.

400, Fabián dijo que él sí confiaba en subir al pódium en estos panamericanos. “Yo sí esperaba ganar la de oro. Trabajé mucho en casa, me dediqué por completo a esto. Sé lo que significa Zanetti en anillas, pero confié desde un principio en tener posibilidades de quedarme con el primer lugar. Anillas es la modalidad en la que más cómodo me siento, todas las demás me dan miedo”.

Sobre lo que viene para él, dejó claro que su meta es llegar a los Juegos Olímpicos y ganar la de oro, por lo que al concluir su participación en Lima, retomará sus entrenamientos. “Es un salto para mí haber campeonado, me va a dar un poquito más de nombre y me ayudará en mis objetivos, que son el próximo Mundial y los Juegos Olímpicos”.

Hoy, el gimnasta competirá nuevamente por una medalla en la prueba final de salto donde enfrentará a un brasileño, un colombiano, dos cubanos, un dominicano, un puertorriqueño y un guatemalteco.

Comentarios