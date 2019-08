Orquesta Fayad nuevo intento de intromisión: Baptista

REDACCIÓN /

LOURDES NARANJO

Pachuca.- El presidente de la junta de gobierno del Congreso de Hidalgo Ricardo Baptista González calificó las recientes palabras del mandatario Omar Fayad Meneses contra su persona y contra algunos de sus correligionarios como “un nuevo intento más de intromisión” en la vida del Poder Legislativo.

Esa acción “puede incurrir en una franca y abierta violación a la ley”, por lo que el diputado local invitó al mandatario estatal a serenarse y no enrarecer más la relación entre ambos poderes, toda vez que ello ahonda y profundiza las diferencias y dificulta alcanzar la solución a los graves problemas en Hidalgo.

“Es evidente que el mandatario estatal aún no comprende ni acepta la cuarta transformación y que la alternancia democrática es irreversible y llegó para quedarse, porque así lo decidieron miles de hidalguenses que él mismo llamó descerebrados por votar por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.

“Es lamentable la cerrazón e incomprensión mostrada ayer con sus palabras del gobernador, a quien reconozco y respeto. El presidente de la junta de gobierno del Congreso libre y soberano de Hidalgo es la autoridad que mantiene las comunicaciones y las relaciones con los demás poderes públicos”, externó el legislador.

Ante ello, Baptista González exigió “el respeto total al poder soberano del Legislativo estatal, pues con dicha actitud el gobernador incurre en una flagrante intromisión de poderes.

“Coincido con las declaraciones del titular del Ejecutivo estatal en que los acuerdos políticos y legislativos corresponden y competen exclusivamente al Congreso local, porque precisamente de eso se trata la plena separación de poderes que no existía en Hidalgo.”

Vale recordar, agregó Baptista, que el Ejecutivo estatal fue elegido por 400 mil personas, mientras que por los actuales diputados locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) votaron más de 600 mil mujeres y hombres de todos los extractos sociales, lo que significó una histórica participación de 45 por ciento del electorado hidalguense.

Así lo dijo

Omar Fayad asistió ayer a la inauguración del 20 Encuentro Nacional de Fototecas, donde en entrevista al ser cuestionado sobre si Morena debe dejar que la junta de gobierno del Congreso sea presidida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a partir de octubre indicó que es algo que le corresponde al tricolor; además de que “los acuerdos no se revisan, se respetan”.

Pero insistió en que no tienen problema con Morena, sin embargo, es un grupo de diputados que encabeza Ricardo Baptista que responde a los intereses “particularmente del presidente del Patronato (de la UAEH), que no tiene nada de malo, le pongo nombre y apellido, yo jamás apuñalo a nadie por la espalda”, y acusó que es el “grupo universidad” el que trae como único y principal tema la coordinación en el Congreso y no la agenda del gobierno federal.

“Ricardo habla por el ʻgrupo universidadʼ, ni siquiera habla por la bancada completa de Morena, y eso tenemos que verlo en su justa dimensión porque como titular de una bancada, hay otros titulares de bancada, ellos se deben de entender en la junta de gobierno y transmitirle a la directiva lo que quieren que acuerde con el gobernador, así es la ley, yo no la inventé.”

Fayad agregó que si bien el “grupo universidad” tiene una fuerza importante, esa fuerza no es suficiente para tratar de modificar “una realidad que está en la Constitución, en la ley y en la ley orgánica.

“Siempre voy a estar abierto al diálogo con los grupos parlamentarios, incluido con Baptista, por supuesto como presidente de la junta de gobierno que hoy es, como diputado coordinador de Morena, e incluso, aunque no tenga esas dos categorías, con él como persona.

Competencia legal

El artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo establece que el presidente de la junta de gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

Mantener la comunicación entre el Poder Legislativo y los poderes Ejecutivo y Judicial del estado Conducir las relaciones con los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal Representar al Congreso del estado en actos convocados por cualquiera de los ámbitos de gobierno

Comentarios