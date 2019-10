Pachuca.- El Congreso de Hidalgo otorgó la Medalla al Mérito de Protección Civil a Cosntantino Chincolla Meneses, segundo superintendente de la Dirección de Bomberos de Tulancingo, por sus más de 60 años de servicio.

En sesión solemne de este jueves, los diputados locales entregaron la primera edición de la presea que busca reconocer a los hidalguenses que se han destacado en prevenir, alertar y proteger a la población frente a fenómenos naturales o humanos, así como trayectoria o actos heroicos.

En ese sentido, este 2019 la presea fue otorgada a Cosntantino Chincolla Meneses de 80 años de edad, quien es originario de Pachuca. El galardonado ingresó en marzo de 1958 al Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tulancingo donde inició su carrera.

Para 1970 fue ascendido a teniente y más tarde comandante del Cuerpo de Bomberos de la Empresa Diésel Nacional. Participó en el combate a incendios de oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Cuautepec y Pachuca; así como los incendios de una gasolinera y una pipa de gas.

En 1984 colaboró en el combate al incendio de la Planta de Almacenamiento y Distribución de gas de Pemex en San Juanico en el Estado de México y en 1985 fue parte de las labores de rescate de las víctimas del terremoto en la Ciudad de México, entre otros siniestros que atendió en los diversos cargos que tuvo.

“Agradezco a Dios las tantas y tantas contingencias que he tenido que enfrentar, la oportunidad que me ha dado de vivir alegrías, tristezas, satisfacciones e impotencias y le ruego que me permita continuar realizando mi labor en la mejor forma y con la mayor entrega”, declaró Cosntantino Chincolla tras recibir la medalla.

