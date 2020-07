El corte federal indicó que en Hidalgo hay 4 mil 812 casos acumulados y 797 decesos

Pachuca.- Pachuca alcanzó las 130 defunciones por el coronavirus (Covid-19). De acuerdo con el corte técnico estatal, la capital del estado es el lugar donde hay más trasmisión comunitaria. Hasta el momento suma mil 28 acumulados.

Después de Pachuca, los municipios con mayor cantidad de decesos por la enfermedad son Tizayuca (64), Tulancingo (33), Tula de Allende (32), Tepeapulco (30), Tepeji (30), Mineral de la Reforma (29), y Huejutla (29).

En cuanto al número de acumulados, la franja roja sigue situada en Mineral de la Reforma (382), Tizayuca (338), Huejutla (227), Tulancingo (209), Tepeapulco (197), Apan (183), Tepeji (163) y Tula (149).

Durante la conferencia vespertina, Hugo López Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud, explicó que más allá de culpar a las entidades por la contención de la pandemia, los llamó a trabajar en corresponsabilidad y coordinación.

Asimismo, el funcionario no informó si habría actualización en el semáforo epidemiológico de la semana que comienza, luego de que durante la conferencia del viernes dijo que los estados entregaron datos inconsistentes y que por tanto se suspendería el indicador.

No obstante, reiteró que sigue vigente la última alerta dada conocer, en ese caso se trata del color naranja que sigue marcado en el micro sitio estatal.

López Gatell aclaró qué “seguimos con el semáforo cuya vigencia empezó el lunes pasado (6 de julio), tenemos claridad de cuál es el semáforo en este momento”, apuntó.

Agregó que “sigue vigente hasta que no se presente otro. Quien está en rojo, está en rojo, no cambia, no se puede revertir, no se puede bajar a amarillo. No hay amarillos ni verdes”, enfatizó.

Aunque el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López Gatell no informó si habría actualización, reiteró que sigue vigente la última alerta del semáforo epidemiológico dada conocer el 6 de julio

Con lupa

La diabetes está ubicada como una de las comorbilidades que son principales causas de complicación de la enfermad, debido al compromiso del funcionamiento del cuerpo, así lo advirtieron autoridades de salud. Se suman factores como la hipertensión, tabaquismo, y EPOC.

Los síntomas más habituales son fiebre, tos seca y cansancio. Otros menos comunes son molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies.

Los graves son dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse.

Comentarios