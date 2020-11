Pachuca fue superior: Pezzolano

Pachuca.- Paulo Pezzolano, entrenador del Club Pachuca, aseguró que su equipo fue mejor en el encuentro ante Pumas y que lo único que les faltó fue meter el gol para reflejar esa superioridad en el marcador.

“Yo vi un equipo muy superior que fue Pachuca, al que le faltó empujarla, Pumas se vio muy bien en el bloque defensivo, nos costó entrarle y nos faltó el último toque a la red. Es claro que te cuesta cuando un equipo se te cierra”, mencionó el timonel en la conferencia de prensa postpartido.

Agregó que para el duelo de vuelta del domingo no espera un planteamiento diferente al que presentaron los felinos ayer, por lo que buscarán estar más finos y concretar las oportunidades que se les presenten en el área.

“Creo que no van a atacar mucho más, no les sirve exponerse tanto, será un partido como en el segundo tiempo, debemos estar muy atentos a los contragolpes y hacer lo nuestro. Es un partido nuevo allá, sabemos que un solo gol no nos va alcanzar y tenemos que pensar que podemos revertir el resultado.

” Los pies sobre la tierra El director técnico de los Pumas Andrés Lillini sostuvo que pese al resultado positivo de anoche, el equipo debe mantener los pies bien plantados en la tierra pues todavía falta la mitad de la eliminatoria para amarrar el boleto a semifinales.

“Ganamos 90 minutos de 180, el juego de vuelta será sumamente complicado y los jugadores tienen que entender que esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia”, dijo al término del encuentro.

El estratega reconoció que Pachuca los echó atrás pero ello no los sorprendió pues durante la semana trabajaron con este planteamiento pues esperaban ser atacados. Lillini adelantó que el duelo de vuelta no será diferente, aunque buscarán defender más lejos de su área.

Respecto de la dolencia que presentó el autor del gol Favio Álvarez, aclaró que será este día cuando tengan el resultado definitivo y sabrán si estará disponible para el partido del domingo.

En el caso del arquero Alfredo Talavera indicó que también hoy conocerán los resultados de los últimos estudios y tomarán la decisión de si reaparece en la vuelta de cuartos de final o no, pues lo más importante, dijo, es su salud.

