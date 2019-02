Padre de adolescente que fue atropellado no firmó acuerdo

Acusa deficiente labor de policía municipal

Mineral de la Reforma.-El padre del adolescente que hoy por la mañana fue atropellado no firmó ningún convenio con el conductor del vehículo que impactó la bicicleta en la que viajaba el menor de 18 años.

“Hoy por la mañana vi su transmisión en vivo (la que realizó este medio) y me di cuenta de que se trataba de mi hijo, me comuniqué con su mamá y me confirmó que se trataba de él” explicó Gerardo Santos.

Detalló que se trasladó al Hospital General donde su hijo ya recibía atención médica, pero luego fue llevado al Hospital Intermédica.

Por lo que en ningún momento fue al lugar donde ocurrió el accidente, y ni él, ni la madre del adolescente firmaron el acuerdo al que se refiere el policía identificado como Oficial Lozano.

Fue alrededor de las 7 de la mañana que la persona de 12 años se dirigía a la Escuela Secundaria General Jaime Sabines, abordo de una bicicleta cuando al cruzar el bulevar Alejandro Hierro en el Fraccionamiento Forjadores impactó con un vehículo con placas del Estado de México.

Al lugar llegaron vigilancia de la zona, policía municipal, de tránsito y vialidad así como una ambulancia, esta última fue quien se llevó a la persona lesionada.

Al transcurrir los minutos y al evidenciar su trabajo a través de la transmisión en vivo, los elementos de seguridad se movían constantemente, para colocarse atrás de una patrulla, luego entre dos arboles y después atrás de otra patrulla. Una mujer que acompañaba al conductor del vehículo sacó de un sobre amarillo varios billetes de 50 pesos y se los dio a un hombre mismo que a manera de saludo se lo entregó a otro hombre.

Ante el sospechoso acto se interrogó al Oficial Everardo Lozano Cruz quien declaró que ya las dos partes habían firmado un convenio.

“Me parece que ya vino el papá del niño, ya llegaron a un acuerdo, yo no puedo decir, acredítame si eres o no eres el papá,…fue un hecho de tránsito, yo libero unidades, ya se pagaron banderazos de grúas, aquí termina mi trabajo” abundó el policía de Mineral de la Reforma.

A lo que Gerardo Santos, en entrevista telefónica con este medio calificó como deficiente actuar de las autoridades ya que el conductor del vehículo tuvo que ser remitido al Ministerio Público.

En la esquina continua a donde ocurrió el accidente se encuentran cámaras del programa Hidalgo Seguro, sin embargo al solicitar los videos a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, la dependencia contestó que no había tales ya que aun no están en función debido a que el municipio no las ha electrificado.

Sin embargo, a nuestra página en Facebook llegó un video del momento que ocurrió el accidente.

Comentarios