CELESTE LOZANO

Pachuca

El gobierno de Hidalgo y la Secretaría de Educación Pública ayudan a que el regreso a clases no sea tan costoso apoyando a las familias de los estudiantes con la entrega anual de útiles escolares; sin embargo, la opinión de los familiares respecto a esa estrategia está dividida ya que algunos cuestionan la calidad de los materiales.

Este recurso se da a escuelas públicas de nivel básico, es decir, primarias y secundarias, incluye libretas que dependen de la cantidad de materias del alumno, lápices, lapiceros, reglas, resistol en barra, colores, calculadoras, juegos geométricos, entre otros materiales que se ocupen según el grado de escolaridad.

En un sondeo realizado por Libre por convicción Independiente de Hidalgo, algunos padres de familia dijeron que están conformes y contentos con ese apoyo y aseguraron que es una atinada decisión y aportación por parte del gobierno, sobre todo para las familias que tienen estudiando a más de un hijo.

“Me parece una buena idea ya que algunos no pueden satisfacer las cosas que les piden en las escuelas y que si no tienes para poder comprar el material te atrasas, entonces esto nos beneficia mucho”, explicó Adolfo Peña.

No obstante, otros sondeados comentaron que, aunque es una buena iniciativa, la calidad de los útiles es pésima y agregaron que incluso los paquetes llegan incompletos.

“La calidad de las hojas de las libretas es muy mala, son muy frágiles y se traspasa lo que uno escribe a la otra página. Los juegos geométricos se rompen con facilidad y los colores ni pintan” expresó Guadalupe Vargas.

Aún faltan municipios por recibir el material; todo deberá ser entregado máximo el 15 de septiembre del presente año.

Anteriormente, durante una ceremonia oficial, el gobernador Omar Fayad manifestó que el gobierno del estado entregaría 628 mil 471 paquetes de útiles a alumnos de las escuelas públicas de educación básica de Hidalgo, con inversión de 137 millones 531 mil 656.18 pesos.

Además, entregarían 173 mil 278 paquetes de uniformes escolares a estudiantes de secundarias públicas, con inversión de 74 millones 623 mil 453.78 pesos.

