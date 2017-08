El viernes y martes hicieron dos depósitos que suman 47 mdp

Tizayuca.- La administración estatal pagará lo que le corresponde a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), “nosotros no hemos fallado ni en los peores momentos, ni le vamos a fallar”, indicó el gobernador Omar Fayad Meneses.

Luego que el rector de la UAEH Adolfo Pontigo Loyola y el presidente del Patronato universitario Gerardo Sosa Castelán solicitaron públicamente al gobierno estatal el pago de la deuda pendiente por 142 millones 387 mil 99 pesos, correspondiente a los cuatro últimos meses, el gobernador declaró: “Yo no me voy a hacer como el tío Lolo con la universidad a todo lo que tenga derecho, habré de responderle”.

Comentó que el rector se aceleró a hacer públicos los montos y la exigencia de pago porque todavía no hablaba con él, “creo que a veces se dan las cosas por falta de comunicación”, además que esperaba recibirlo en estos días, pero debido a la contingencia por el huracán Franklin, ya no se pudo.

“Saben que quiero mucho a la universidad, que respeto a los universitarios, me la paso increíblemente con los universitarios, tengo una comunicación muy estrecha con ellos, y creo que el rector está en su justo derecho de demandar lo que en derecho necesite la universidad”, expresó.

Fayad Meneses detalló que el pasado viernes depositaron a la institución 20 millones de pesos y el martes 27 millones de pesos más, “hemos hecho estos depósitos, ya de los 142 millones que decían, ya llevan 47 menos y así habré de cumplirles cabalmente el compromiso”.

Entablan calendario de pagos

Informó que instruyó a la secretaria de Finanzas Jessica Blancas a hacer un calendario para no fallar a los compromisos del rector, además que ayer la funcionaria sostuvo reunión con representantes de la UAEH para ponerse de acuerdo.

“Para que no haya ninguna amenaza de sacar a estudiantes de las aulas porque no tienen necesidad; si yo me negara, pues tendrían necesidad pero yo no me voy a negar. Mis compromisos institucionales se van a cumplir al pie de la letra”, sentenció.

El mandatario estatal recordó que cuando fue gobernador electo hizo el compromiso de pagar 300 millones de pesos porque el anterior gobernador no les cumplió, “nunca voy a incumplir un compromiso con mi universidad, lo que le toque en derecho, es lo que le toca”.

Adelantó que pronto sostendrá una reunión con el rector Adolfo Pontigo y lo acompañará a la inauguración de la Feria Universitaria del Libro, “y a todo lo que me inviten porque quiero mucho a la universidad, porque reconozco que el rector es una persona que quiere trabajar, que quiere salir adelante; y mi único consejo es: sentémonos primero y no es a la velocidad que quiera la universidad, sino a la velocidad que acordemos juntos”.

Compromiso

El secretario

de Gobierno Simón Vargas Aguilar declaró que el Ejecutivo de Hidalgo responderá a sus compromisos en tiempo y forma, “es un tema que está ya aclarado, hubo una reunión, el gobernador ha dispuesto que se atiendan puntualmente los compromisos que tiene

el gobierno del estado

“El gobernador

es un hombre que siempre cumple sus compromisos, lo ha hecho siempre y esta no será la excepción”, y mencionó que el retraso fue debido a un desfase por fallas de ambos lados y que hubo una falta de coordinación

