Pago a UAEH al corriente: gobierno

Pachuca.- El gobernador Omar Fayad Meneses anunció que fueron cubiertos los pagos pendientes hasta este mes y declaró que no hay ánimos de confrontación ni de movilizaciones por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Mencionó que sobre los paripasos federales y pendientes de contrapartes tienen hasta el 31 de diciembre para cubrir el total, que está garantizado en cuatro exhibiciones en los meses que quedan del año.

Desde el domingo por la noche revisaron el convenio y recibos entregados, por lo que al día de hoy, los recursos están cubiertos y no hay adeudo para la universidad.

Con una carta publicada en Libre por convicción Independiente de Hidalgo, la comunidad universitaria respaldó al rector Adolfo Pontigo Loyola respecto a su demanda al gobierno del estado para que pagara el adeudo por 115 millones 387 mil 98 pesos.

Precisó que el gasto corriente de la UAEH no es superior al del gobierno estatal y mediante un cuadro comparativo indicó que mientras la universidad ejerce mil 690 millones 553 mil 685.90 pesos en ese rubro, el gobierno estatal eroga 34 mil 452 millones 825 mil 802.14 pesos.

La misiva sostuvo que la Autónoma de Hidalgo es la institución de educación con la mejor y más amplia cobertura de servicios en la entidad en aspectos como matrícula, oferta de programas educativos, personal académico, desarrollo de ciencia y cultura, presencia en diversos municipios, infraestructura, equipo y apoyos a estudiantes, docentes y trabajadores.

Previamente, Fayad expresó que tal pronunciamiento quizá se debió a una falta de comunicación y precisó que el gobierno estatal ya había depositado 47 millones de pesos de un monto total de deuda que ascendía a 142 millones de pesos. Desde entonces, no se ha hecho público si el gobierno hizo o no otro depósito adicional.

Antecedentes

El lunes 14 de agosto el rector Adolfo Pontigo Loyola y el presidente del Patronato Gerardo Sosa Castelán, en conferencia de prensa, emplazaron al gobierno de Omar Fayad al pago de 142 millones 387 mil 99 pesos, por concepto del subsidio ordinario estatal. De acuerdo con el calendario de ministraciones para el ejercicio 2017, ese monto correspondía a los meses de mayo, junio, julio y agosto.

Dicho incumplimiento puso en riesgo el pago de los salarios, prestaciones de seguridad social, vales de despensa, aportaciones para fondos de jubilaciones, becas, movilidad académica de alumnos y profesores, el estímulo al desempeño del personal docente, además de que obligaría a tomar medidas drásticas, como el aumento en las colegiaturas y eliminar la gratuidad del transporte conocido como Garzabús.

Por ello las autoridades anunciaron una marcha programada para este 23 de agosto, con la comprometida participación de todos los integrantes de la comunidad universitaria.

Una semana después, en una carta abierta, la comunidad de la máxima casa de estudios externaba su total respaldo al rector Adolfo Pontigo por la petición realizada en días pasados y se mantenía firme en la movilización.

Para el 21 de agosto el saldo de la deuda del Ejecutivo descendía a 115 millones 387 mil 98 pesos. Ayer, ambas partes, anunciaron el pago pendiente.

Dato Hace unas semanas, la universidad manifestó un adeudo pendiente de parte del Ejecutivo estatal, por lo que existió la intención de parte de la comunidad universitaria de efectuar una marcha con el fin de exigir los recursos pactados

