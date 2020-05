Ciudad de México.- El guitarrista estadunidense David Crosby ha tenido que suspender su gira por Santa Barbara Bowl, que iniciaría el 14 de mayo, debido a la actual pandemia por el coronavirus (Covid-19); sin embargo, aseguró que ya trabaja en las nuevas fechas.

El cantautor de 78 años compartió que la crisis sanitaria le ha afectado de manera económica, ya que no tiene nada ahorrado, por lo que es probable que tenga que vender algunos de sus instrumentos, reveló en una entrevista a Rolling Stone: “Estoy sentado aquí, mirando los últimos trozos de efectivo que gotean, y no tengo ningún ahorro, así que no se ve bien”.

Al mismo tiempo, expresó que en caso de que tuviera que ofrecer su equipo también tendría que vender su casa, en la que ha vivido por más de 20 años. “Una vez que las guitarras se van, perdemos la casa. No es grande ni impresionante. Es solo una pequeña y muy dulce casa de adobe, techo de tejas, en el medio del país ganadero”.

“Solo me quedan unos años. Tú lo sabes. No quiero pasarlos sentados en mi trasero. Todavía tengo mucha música en mí y estoy intentando realmente hacer música cada minuto que puedo, porque es el único lugar en el que puedo contribuir”, concluyó.

