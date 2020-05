Ciudad de México.- La actriz mexicana Pilar Pellicer falleció a los 82 años por complicaciones derivadas del coronavirus (Covid-19), confirmó el presentador de televisión Luis Magaña en redes sociales.



“Murió otra víctima del Covid-19. Una gran actriz Pilar Pellicer… Reina de la época de oro del cine mexicano. La inolvidable Mane (Tres mujeres en la hoguera) Claqueta QEPD (1938-2020)”, escribió el comunicador en redes sociales.



La actriz Patricia Reyes Spíndola, quien, además de ser su amiga, tuvo una trayectoria paralela a la de Pellicer, también confirmó el deceso y lamentó las circunstancias en las que pereció la actriz con la que compartió créditos en Las poquianchis.



“Lo siento muchísimo, acabo de hablar con su hija hace un momento. Lo siento mucho, todos lo sentimos mucho la verdad, yo quiero mucho a su hija y me da mucha pena que ahorita no pueda estar ni siquiera cerca de su mamá. No estamos acostumbrados (a no poder despedirnos de los seres queridos) y pues así sucede”, platicó a Notimex.



Nacida en Villahermosa, Tabasco, el 12 de febrero de 1938, Pilar Pellicer, hermana de la también actriz Pina Pellicer y sobrina del poeta Carlos Pellicer, realizó su debut en cine en la etapa final de la Época de Oro de la cinematografía nacional; con tan solo 20 años, trabajó al lado de Germán Valdés Tin Tan y Flor Silvestre en Escuela de verano, en la que dio vida a Magdalena Dávila, para entonces ya había participado en cintas como Nazarín y La vida de Agustín Lara.



Su filmografía consta de 43 largometrajes, entre ellos Santa, Pedro Páramo, Las poquianchis, Cadena perpetua y Tres mujeres en la hoguera, cinta de culto reconocida por ser la primera con temática lésbica en México y en la que compartió créditos con Maritza Olivares y Maricruz Olivier.

