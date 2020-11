Papeleros siguen “batallando” con efecto Covid; ventas cayeron 60%

• Subsisten con impresiones y servicio de internet

Pachuca.- Debido a que la pandemia del coronavirus prevalece y con ello las clases en casa, el sector papelero continúa “batallando” con las ventas, señaló el presidente de Organización de Papelerías Asociadas de Pachuca y Municipios del Estado de Hidalgo (OPAEH), Joel Baños Mendoza en entrevista para este diario.

De acuerdo con el dirigente, el hecho de que los estudiantes no acudan a las aulas limita la venta de materiales escolares, sin embargo, muchos subsisten con los servicios de internet e impresiones.



Lamentablemente, reconoció, muchos, “por no decir la mayoría, no están preparados para prestar ese servicio, ya que en muchos casos no cuentan con computadoras impresoras y copiadoras, entonces nos vemos limitados en las ventas”.



Ante este panorama, comentó, las ventas en los negocios del sector cayeron hasta en 60 por ciento, mientras que 35 por ciento de los 850 agremiados a la organización bajaron la cortina a causa de las complicaciones generadas por la pandemia.



No obstante, dijo, el gremio está enfocando esfuerzos en capacitarse para adaptar sus servicios a las exigencias generadas por la emergencia sanitaria

“El año es malo para muchos sectores no solo el nuestro, en relación a esto estamos trabajando en proyectos para capacitarnos y buscar un cambio radical en cuanto a forma de vender y ofrecer nuestros servicios que se adapten a la nueva normalidad”.

