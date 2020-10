Para dirigir debe escucharse y no despotricar: Mario Delgado

Ayer, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena visitó Hidalgo para externar su respaldo a quienes compiten por las presidencias municipales

Pachuca.- El aspirante a la dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Mario Delgado Carrillo enfatizó que para estar al frente del partido es necesario convivir con la militancia y unirla, pues no es posible regir desde un sillón y andar todo el día despotricando contra los compañeros.

Así lo expresó ayer durante su visita a Hidalgo para externar su respaldo a los abanderados del vinotinto que compiten por las presidencias municipales, a quienes llamó a la unidad y a dejar de lado las descalificaciones entre integrantes de la fracción.

Asimismo, apuntó que luego de los resultados de la encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), que lo colocan en un empate técnico con el también pretendiente a la dirigencia Porfirio Muñoz Ledo, confía en obtener el triunfo en el próximo ejercicio, pues lo que los miembros buscan es unidad y respeto.

“Estamos seguros que vamos a ganar, porque la gente lo que quiere es la unidad, los militantes queremos estar unidos, porque no le podemos fallar al pueblo de México, no podemos anteponer nuestros intereses personales al interés de la transformación, no luchamos por cargos, tenemos principios, valores y vamos a ser siempre promotores de la unidad y de respetar a los compañeros y compañeras.

” Enfatizó que aunque pueden existir diferencias entre integrantes del movimiento, estas no tienen por qué volverse conflictos internos, pues Morena tiene un pensamiento único y esa riqueza de ideas es lo que hace que la mayoría del pueblo se identifique con sus propuestas, por lo que subrayó que quien busque ser dirigente debe escuchar todas las voces y no arremeter contra la propia militancia.

“Si somos morenistas de verdad, si somos morenistas de corazón, tenemos que cuidar a Morena, no podemos andar todo el día despotricando contra los colaboradores como si estuviéramos enojados, hay que ser felices y hay que salir a convivir, a unir a este gran movimiento que le pertenece al pueblo de México y el pueblo de México es mucha pieza, por eso hay que estar a la altura y si se quiere ser dirigente hay que estar con la gente.

” Por lo anterior, aseveró que una vez que llegue a la dirigencia formará un solo equipo en donde no existan diferencias, pues afirmó que valora a aquellos que se identifican con el proyecto y lo que aportan millones de mexicanos. “De mi parte nunca van a tener ningún reproche, sino al contrario, la mano extendida para fortalecer”.

