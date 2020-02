Es la primera cinta en lengua extranjera en llevarse el premio grande de la noche: mejor película

Pachuca.- La gran ganadora de la noche en la 92 entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas fue Parasite al coronarse como la mejor película ante adversarias como 1917 y Once upon a time… in Hollywood.

La cinta surcoreana dirigida por Bong Joon-ho cosechó cuatro premios, mejor guion original, mejor director, mejor película extranjera, siendo la primera cinta de ese país en obtener este reconocimiento, además de ser la primera película en lengua extranjera en llevarse el premio grande de la noche: mejor película.

Parasite brilló desde el Festival de Cine de Cannes, al llevarse la Palma de Oro de la edición de 2019, de acuerdo con Rotten Tomatoes, la cinta logró antes de la gran noche de los Oscar y durante esta temporada de premios 124 distintos galardones.

Fue la cantante Janelle Monáe quien dio inicio a la premiación celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, y que, como el año pasado, no tuvo un presentador oficial.

El primer premio de la noche fue para Brad Pitt, en la categoría de mejor actor de reparto por su papel en la cinta Once upon a time… in Hollywood, mientras que Toy story 4 obtuvo la estatuilla a mejor película animada ante las favoritas Klaus y I lost my body.

Ford vs Ferrari cosechó las estatuillas técnicas, como edición de sonido y montaje; mientras que Parasite ganó el premio a mejor guion original y la mejor película extranjera, lo que la convierte en la primera película surcoreana en ser reconocida por los academy.

Laura Dern se alzaba como la mejor actriz de reparto por su papel en Marriage story, mientras que 1917 recolectaba sus primeras estatuillas en mejor sonido y mejor fotografía, donde el mexicano Rodrigo Prieto estaba nominado por The irishman.

En las categorías de mejor actor y actriz los protagonistas que obtuvieron las estatuillas fueron Joaquín Phoenix por su interpretación en Joker; y Renée Zellweger en su papel de la legendaria estrella Judy Garland en la cinta Judy.

En la parte musical las categorías de mejor música original y canción original fueron obtenidas por Hildur Guðnadóttir, compositora del score de Joker y Elton John, con el tema “I’m gonna love me again”, de su cinta biográfica Rocketman, siendo ese el segundo Oscar para el británico.

La ceremonia estuvo amenizada por actuaciones de Idina Menzel y 9 de las actrices de doblaje que interpretan el personaje de Elsa en Frozen 2, Billie Eilish quien interpretó “Yesterday” en el memorial de los Oscar, donde apareció el actor mexicano Fernando Luján; Randy Newman, Cinthia Erivor y Elton John, aunque la sorpresa de la noche fue Eminem quien presentó la canción con la que ganó el Oscar en 2002 “Lose yourself”.

Lista de ganadores

Mejor película

Parásitos de Bong Joon-ho

Bong Joon-ho – Parásitos

Joaquín Phoenix – Jóker

Renée Zellweger – Judy

Brad Pitt – Érase una vez en… Hollywood

Laura Dern – Historia de un matrimonio

Parásitos

Jojo rabbit

Parásitos (Corea del Sur)

1917

Le mans ‘66

Érase una vez en… Hollywood

Mujercitas

El escándalo

1917

Le mans ‘66

1917

Hildur Guðnadóttir (Joker)

“I’m gonna love me again” – Rocketman

Toy story 4

American factory

The neighbours window

Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl)

Hairlove

