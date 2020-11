Participa IEE en Encuentro Nacional de Educación Cívica

Fue presentado el “Estudio de participación de la juventud 2020” en el que intervino el consejero Christian Uziel García

Pachuca.- Durante el 10 Encuentro Nacional de Educación Cívica, realizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo, fue presentado virtualmente el “Estudio de participación de la juventud 2020” en el que intervino el consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE), Christian Uziel García Reyes.

Juan Manuel Pérez Alpuche, del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Quintana Roo, fungió como presentador y previo a la participación de cada comentarista destacó que la juventud y democracia es un binomio que en años recientes se ha convertido en objeto de análisis por parte de la academia, asociaciones civiles y organismos gubernamentales para entender cómo ejercen su participación en la vida pública.

Lo anterior, en virtud de que diversas investigaciones han reflejado que solo el 44 por ciento de los jóvenes apoya los regímenes democráticos y que otro 31 es indiferente al respecto, mientras que únicamente 44 puntos porcentuales ejercen su derecho al sufragio.

Las cifras cobran relevancia porque representan una cuarta parte de la población en Latinoamérica y del Caribe, particularmente en México ese sector representa 25 unidades porcentuales de la población total.

Vota 61% de jóvenes hidalguenses El consejero electoral Christian Uziel García Reyes, en su calidad de presidente de la comisión permanente de capacitación electoral y educación cívica del IEE, refirió que la pertinencia del estudio surgió de la necesidad de tener un diagnóstico de los jóvenes no solo para autoridades electorales, sino para quienes quieran conocer la postura de esa porción ciudadana en la vida pública y política nacional.

En Hidalgo, detalló, participaron jóvenes de la Comarca Minera y del Valle del Mezquital, y los principales resultados que arrojó el estudio fueron que 61 por ciento votaron porque esperan un cambio en su entorno, en tanto que el 29 restante sufragó porque lo considera un derecho que debe hacerse valer.

No obstante, hay personas que no ejercen su garantía y entre las principales razones destacan falta de interés, desconfianza en los institutos políticos o porque no les convencen las propuestas que estos representan.

En Hidalgo, abundó, 51 por ciento de los jóvenes que considera el análisis ha participado en actividades con un fin social; mientras que 48 no, debido a que no creen que habrá cambio y piensan que su opinión no será tomada en cuenta.

44% apoya los regímenes democráticos

31% es indiferente al respecto

44% ejerce su derecho al sufragio

En México, ese sector representa 25% de la población total

Comentarios