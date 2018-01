Con el objetivo de crear una plataforma de intercambio de experiencias y conocimientos entre quienes dirigen destacadas universidades del país

Pachuca.-

Con el objetivo de crear una plataforma de intercambio de experiencias y conocimientos entre quienes dirigen destacadas universidades del país, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Adolfo Pontigo Loyola participó en un seminario internacional impartido por la London School of Economics and Political Science (LSE).

La capacitación fue organizada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y fue realizada en Reino Unido, bajo la temática “Los retos del rector frente a la universidad del futuro”, del 15 al 19 de enero, con la intención de establecer estrategias organizacionales y directivas para el mejor desarrollo de sus responsabilidades.

Rectores de instituciones de educación superior pertenecientes a la ANUIES acudieron a la London School of Economics para participar en diversas reuniones de trabajo y conferencias sobre el aseguramiento de la calidad en la educación superior del Reino Unido, así como conocer e intercambiar opiniones con miembros que conforman el personal administrativo de las divisiones y departamentos académicos de la LSE.

Asimismo, el rector Adolfo Pontigo participó en análisis sobre los retos a los que se enfrenta la LSE en el inicio del siglo XXI, las acciones encaminadas para abordarlo y fue parte de la conformación de redes de coyuntura entre el grupo de participantes.

Entre los ponentes estaban Fiona Crozier, reconocida experta en el aseguramiento de la calidad; Michael Cox, profesor emérito de relaciones internacionales de la LSE; Julia Black, directora interna y pro directora de la investigación de la institución inglesa; Kevin Featherstone, especialista en política y director del Instituto Europeo LSE; así como Gareth Jones, director del Centro LSE para Latinoamérica y el Caribe.

Otros profesores de la London School of Economics que también impartieron cátedra fueron Nick Barr, del departamento de economía; Adrian Thomas, director de comunicaciones y asuntos públicos; así como Saul Estrin y Mike Savage.

Durante el seminario, el rector estableció un acuerdo de participación de profesores investigadores de Inglaterra en la planta piloto para la evaluación de catalizadores de reformación catalítica de NAFTAS, cuyo proyecto lidera la máxima casa de estudios de Hidalgo.

Además de Pontigo Loyola, al seminario acudió Jaime Valls Esponda, secretario general de la ANUIES; Julián Ventura, embajador de México en Reino Unido; José Antonio Lozano, rector del sistema general del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa; Juan de la Borbolla, rector UP campus Guadalajara; Ezequiel Rivero Palomo, rector de la Universidad de Quintana Roo; Manuel Fermín Villar, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Javier José Vales, rector del Instituto Tecnológico de Sonora; y Roberto Villers Aispuro, director general académico de la ANUIES.

La London School of Economics and Political Science actualmente ocupa el lugar 15 en el ranking internacional de Times Higher Education (THE), es la 151-200 en el Academic Ranking of World Universities (ARWU), y está entre las mejores de QS Stars.

La capacitación

fue organizada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y fue realizada en Reino Unido

fue organizada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y fue realizada en Reino Unido Rectores de instituciones

de educación superior pertenecientes a la ANUIES acudieron a la London School of Economics para participar en diversas reuniones de trabajo y conferencias

de educación superior pertenecientes a la ANUIES acudieron a la London School of Economics para participar en diversas reuniones de trabajo y conferencias El rector de la Universidad

Autónoma del Estado de Hidalgo participó en el análisis sobre los retos a los que se enfrenta

la LSE en el inicio del siglo XXI

Comentarios