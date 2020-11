Participará Israel Gutiérrez en ventana Fiba Américas

El hidalguense deberá concentrarse a partir de hoy con la selección mexicana de baloncesto

Pachuca.- El hidalguense Israel Gutiérrez se concentrará a partir de hoy con la selección mexicana de baloncesto, de cara a la segunda ventana de los clasificatorios al Fiba AmeriCup 2020.

Le fue confirmado su llamado y deberá estar hoy en la Ciudad de México para reportarse con los 12 Guerreros y preparar la participación de la próxima semana, pues el certamen será disputado del 27 al 30 de noviembre en formato “burbuja”, en Indianápolis, Estados Unidos (EU), con el fin de reducir riesgos de contagios por el coronavirus (Covid-19).

Gutiérrez indicó que desconoce qué miembros conformarán el resto del roster y que quien le confirmó su convocatoria fue su agente.

“La única información que sé fue la que me dio mi agente, quien me marcó para decirme que ya me tenía que presentar hoy a entrenar, lo vamos a hacer en la Ciudad de México y jugamos contra Puerto Rico la siguiente semana y eso es lo único que sé de momento”, externó en entrevista con Libre por convicción Independiente de Hidalgo.

México podrá participar en esa ventana gracias a que la Federación Internacional de Basquetbol (Fiba) dio un permiso especial, pues existe una sanción sobre el baloncesto azteca por incumplir los estatutos.

Tras la renuncia de Xóchitl Lagarda a la presidencia de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (Ademeba), el consejo directivo solicitó a la Fiba la posibilidad de que el representativo tricolor viera acción en ese certamen, aunque la situación del castigo todavía no está resuelta.

