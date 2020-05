Ya que aún cuentan con el entrenador Bill Belichick

Nueva York.- El mariscal de campo Sam Darnold, de Jets de Nueva York, aseguró que los Patriotas siguen siendo los favoritos en la división este de la Conferencia Americana, pese a la salida de Tom Brady.

En la opinión del quarterback de los neoyorquinos, los Pats siguen siendo un “gran equipo” sin Brady, ya que aún cuentan con el entrenador Bill Belichick, quien es capaz de desarrollar las habilidades de cualquier otro pasador en la NFL.

“Tom Brady se ha ido, pero eso no significa que nos tomemos las cosas a la ligera. Para nosotros, ellos son favoritos. No importa si él ya no está con ellos. No vamos a aminorar esta situación”, indicó Darnold.

El pasador de los Jets expresó que no importa quién sea el mariscal de los Patriotas para la campaña de 2020, ya que Belichick tiene la habilidad de potenciar las habilidades de todos sus jugadores hasta convertirlos en estrellas de la NFL.

“Tenemos un largo camino por recorrer, si queremos ganarle a Belichick y su equipo. Realmente tendremos que trabajar demasiado, porque él aún sigue en Nueva Inglaterra y ha logrado grandes cosas con muchos jugadores de la Liga”, expresó.

Darnold reconoció que ve potencial en su equipo para competir por la división y mejorar la marca de 7-9, del año pasado; pero que aún observa muchas debilidades en ciertos sectores del conjunto neoyorquino.

“Tenemos a los muchachos para poder ganar un partido de futbol, pero en este momento tenemos que progresar en algunos puntos si queremos que esto funcione bien. Aún tenemos algunas reuniones pendientes y algunos de nuestros jugadores jóvenes están aprendiendo el libro de jugadas. Aún queda bastante camino por recorrer”.

