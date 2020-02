Pega cierre de El Huixmí a tres municipios más

Pachuca.- Además de Pachuca, el cierre del relleno sanitario de El Huixmí afecta a Mineral del Chico, San Agustín Tlaxiaca y Zapotlán, que también depositan sus desechos en dicho espacio desde hace 20 años, explicó el comisariado Román Ortega Téllez.

En entrevista, el representante de los ejidatarios, quienes mantienen cerrado el sitio desde el lunes, comentó que “a nadie se le está permitiendo la entrada”; sin embargo, camiones de otros municipios se forman diariamente afuera del predio para intentar tirar la basura que recolectaron.

Abundó que a diferencia de Pachuca, que mensualmente paga 268 mil pesos por arrendamiento del espacio, a los demás municipios les cobran cerca de 10 mil pesos, toda vez que la cantidad que tiran es mínima. El recurso, agregó, es utilizado para mejoras a la localidad como bacheo de calles.

No obstante, precisó que es necesario que la edila Yolanda Tellería Beltrán entienda que “gracias a su mala administración hace un caos y no solamente arrastra a los municipios que están alrededor”, pues existen muchos trabajadores que dependen de la economía del basurero.

Por lo anterior, recalcó que continuarán en la postura de negar el acceso a las cuatro demarcaciones hasta que Pachuca llegue a un acuerdo con ellos y atienda sus demandas respecto al incremento por el alquiler del espacio y el pago correspondiente a enero.

Asegura ayuntamiento a Semarnath que busca alternativas

A través de un documento enviado al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) Benjamín Rico Moreno, la alcaldía capitalina informó a la dependencia sobre el cierre del relleno sanitario de El Huixmí; en tanto, aseguró que analiza alternativas para el destino final de los residuos.

El documento está firmado por el secretario de servicios públicos locales Joaquín Valdez Sandoval, fechado el 11 de febrero y dirigido con copia a la presidenta municipal Yolanda Tellería, la empresa concesionaria del servicio de recolección Tecmed y el ejido El Huixmí.

Dicho texto informó que a partir del lunes la administración de Pachuca dejó de trasladar y depositar los residuos sólidos urbanos recolectados diariamente o por conducto de su concesionario a dicho relleno sanitario.

Asimismo, precisó que la presidencia municipal “no mantiene relación jurídica alguna con los propietarios de los inmuebles donde operó el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos”, toda vez que los contratos respectivos vencieron el 31 de diciembre.

En tanto, recalca que el gobierno local analiza alternativas emergentes y definitivas para el destino final de los desechos sólidos, conforme a las normas vigentes aplicables.

No obstante, desde la noche del lunes, cuando el ayuntamiento emitió un comunicado para informar sobre el cierre del espacio y pidió a la ciudadanía no sacar su basura, no ha proporcionado mayor información al respecto.

