Pachuca.- De no resolverse la situación de cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el próximo año la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) no tendrá dinero para los pagos a jubilados, indicó el presidente del Patronato Gerardo Sosa Castelán, quien garantizó el pago puntual del aguinaldo.

En el marco del 19 aniversario de Radio UAEH Pachuca, el presidente del Patronato acudió a la estación para felicitar a quienes laboran en el sistema de radio universitario, donde aprovechó para hablar de los proyectos de la Autónoma de Hidalgo y los recursos que requieren para su ejecución.

En entrevista radiofónica, Gerardo Sosa indicó que lo fundamental es garantizar el pago de todos quienes trabajan en la universidad maestros o administrativos, “a todos garantizarles su pago, y para eso creamos desde hace 30 años, el Fondo de jubilaciones”.

Detalló que ese fondo, cuyas cuentas están congeladas por la UIF, tiene una aportación que hacen los maestros y administrativos de entre el 6 y 8 por ciento, la UAEH también aporta 6 por ciento, y el gobierno federal aporta otro 6 por ciento.

Además, recordó que para ese fondo se consiguieron recursos extraordinarios, “cuando fui diputado federal por primera vez conseguimos 100 millones de pesos, en la segunda ocasión que fui diputado conseguimos 300 millones para ese fondo, más los intereses, en 30 años hemos logrado más de mil 500 millones de pesos”.

Comentó que a la UIF se le hizo extraordinario que una universidad pública tenga un recurso como ese, “ahora, ya no se trata de estimular al que ahorra y al que prevé, se trata de hostigar al que tiene un capital, pero además de bloquear el dinero”, sin previa notificación.

Sosa Castelán mencionó que ante esa situación, acudieron al Estado de derecho, para que de acuerdo con la ley, se gestionara en el juzgado segundo de distrito de Pachuca, un amparo, el cual dijo, “está caminando, va bien”, no obstante, para no entorpecer el debido proceso, omitió dar más información.

El presidente del Patronato confió en que pronto la UIF termine de revisar las cajas de documentación certificada que la universidad aportó, “y nos resuelvan cuánto antes, porque el próximo año no vamos a tener dinero para el pago a los jubilados”.

Aseveró que este 2019, la Autónoma de Hidalgo, cumplirá con todos los compromisos, “pero les adelanto a las compañeras y compañeros jubilados que no vamos a tener dinero si no se resuelve este asunto lo más pronto posible”.

Agradece pago oportuno de gobierno

El exrector de la UAEH indicó que desde hace más de 35 años a la fecha, los trabajadores no han dejado de recibir su salario cada 15 días, ni sus prestaciones.

“En este momento estaríamos preocupados como otras universidades porque no tendríamos para pagar el aguinaldo, y no es cierto, en la Universidad Autónoma de Hidalgo prevemos desde enero el pago del aguinaldo, y eso que requiere planeación; si hay orden no hay improvisación, nadie se roba el dinero”, refirió.

Además, hizo un reconocimiento al gobernador Omar Fayad y a la secretaria de Finanzas Públicas Jessica Blancas, “porque durante este año hemos recibido el subsidio estatal aprobado en el Congreso de manera puntual. Es algo que también hay que reconocer”.

También, reconoció al Congreso estatal por los recursos que se aprobaron para aumentar a la UAEH que pasó de más de 600 a 950 millones de pesos para el actual ejercicio, “esto significó alrededor de más de 250 millones de pesos, no las cifras que decían”.

Por ello, desmintió que a la institución se le hayan dado recursos de más de mil millones, “eso significaría más que el presupuesto federal, obviamente eso es incorrecto, no fue cierto”; y detalló que con ese capital la universidad realiza diversos proyectos, como la urbanización de la ciudad universitaria de Tulancingo, el segundo edificio de residencias en ese municipio; el equipamiento de la torre de posgrado y laboratorios a nivel profesional.

“Con esto, vamos a fortalecer la formación de investigadores, para hacer que la universidad en los próximos años, se convierta en universidad que no solo contrate sino que forme investigadores”, comentó.

Blindará UAEH para evitar hostigamiento de gobiernos

Respecto a los comicios del próximo año, el también político, descartó participar como candidato, además negó militar en algún partido, “todos los ciudadanos tenemos el derecho constitucional de votar y ser votados; Gerardo Sosa no es la excepción, sin embargo, la prioridad es cerrar el círculo que garantice a la universidad, ya no ser una institución que sea hostigada permanentemente por los gobernadores estatales”.

Recordó que ha tenido la experiencia de tratar a más de 10 gobernadores, “a excepción de Jorge Rojo Lugo, todos ellos no cejan de regresar a la universidad al círculo de su poder, con el objeto de utilizarlo desde el punto de vista electoral, “ya tenemos que identificar que la Universidad Autónoma de Hidalgo como una institución netamente académica, esté fuera de las tentaciones electorales”.

Ante los señalamientos de por qué los universitarios participan en los procesos electorales, Sosa Castelán dijo que “porque son ciudadanos; si un maestro participa en un partido político, tiene la libertad; y su servidor también tiene la libertad de participar en cualquier proceso”.

No obstante, dijo, la prioridad “desde el punto de vista de infraestructura, necesitamos terminar la torre de posgrado, los laboratorios, todo esto para que deje a la institución prácticamente consolidada y ya no sea fruto del hostigamiento de los gobernadores en turno. Es necesario que la universidad se blinde académicamente para no tener esa tentación”.

