Pachuca.- Un desplome en ventas de 90 por ciento y pérdidas por 35 millones de pesos será el escenario que viva el comercio de Hidalgo este Día de las madres a consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19), estimó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Pachuca, Carlos Ham Mejía.



Lo anterior debido a que las medidas implementadas para minimizar la propagación del virus, mantienen muchos establecimientos cerrados debido a que su actividad se considera no esencial, como es el caso de los dedicados a la venta de regalos.



Por su parte, aunque los restaurantes no suspendieron actividades, solo tienen permitida la venta de alimentos a domicilio, lo cual también lastimara la economía de personas que realizan actividades relacionadas con este sector como meseros o personal de valet parking.



En este contexto, el líder empresarial precisó que el comercio electrónico será un salvavidas para que las perdidas no sean tan severas, sobre todo para aquellos que ya habían surtido inventarios con anterioridad.



De acuerdo con estimaciones de la Cámara, 90 por ciento de los establecimientos dedicados al comercio están cerrados, mientras que en el rubro de servicios 75 por ciento están en esta situación.



En el ámbito nacional, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos estimó que los negocios de estos sectores dejarían de percibir hasta 36 mil millones de pesos este 10 de mayo.



A su vez, coincidió con que la venta en línea será un respiro ante este panorama debido a que se calcula que entre 15 y 20 por ciento de las ventas que se esperaban se realicen por esta vía.

En este contexto, el organismo calculó que el comercio electrónico capte este año por los festejos del Día de la Madre alrededor de 12 mil millones de pesos. Los rubros más beneficiados serían la venta de ropa y accesorios, con 47 por ciento, joyería y relojes con 15 por ciento, y flores, tarjetas y regalos varios 11 por ciento.



Desde que inició la contingencia sanitaria, tiendas como Liverpool, Mision, H&M, así como diversas cadenas de tiendas departamentales y de autoservicio reforzaron la promoción de sus plataformas digitales como alternativa para mantener el canal de ventas con sus clientes pese a la contingencia sanitaria.

