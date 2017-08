Perdona INE promoción de Osorio Chong

El consejo general del instituto estableció por mayoría de nueve votos que el priista no violó el artículo 134 constitucional

HÉCTOR GUTIÉRREZ TREJO / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Tras ser denunciado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) de incurrir en promoción personalizada de su imagen y hacer uso indebido de recursos públicos, el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong se libró de ser sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Con la oposición de los consejeros Pamela San Martín y Roberto Ruiz Saldaña, así como de los representantes del PAN, PRD y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el consejo general del INE estableció por mayoría de nueve votos que el priista no violó el artículo 134 constitucional, el cual establece que los servidores públicos tienen que hacer un uso imparcial y responsable de los recursos de los que disponen.

El consejero Ruiz Saldaña explicó que en 2016, en distintas plataformas electrónicas, el exgobernador de Hidalgo no solo difundió videos de actos públicos encabezados por él, sino que también diseñó su propio logo y eslogan.

Ruiz Saldaña, quien es el presidente de la comisión de quejas y denuncias, indicó que aunque el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) argumentó que la campaña la pagó con recursos privados, eso no lo exime de incurrir en una posible violación al artículo 134.

“Debió hacerse un análisis más exhaustivo sobre el tema de propaganda gubernamental y llegar a la conclusión de que sí había una violación al respecto”, apuntó.

La consejera San Martín agregó que distintos criterios establecidos por el Tribunal Electoral Federal señalan que la propaganda gubernamental no necesariamente depende de los recursos públicos, sino de sus características.

“¿Por qué se emplean recursos privados para promoverse como secretario de Gobernación?”, cuestionó.

“Me parece que esa es una respuesta que no queda respondida.”

Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD, acusó que el INE no hizo una labor exhaustiva para determinar si los actos de Osorio Chong violaron las disposiciones constitucionales.

“El señor pagó publicidad usando eventos en los que el funciona como secretario de Gobernación y vendiendo un concepto integral con logotipo, mensaje, todo un diseño, y me parece que eso viola el artículo 134”, denunció el diputado federal.

“(Además), toda la información que el INE le pide el señor Osorio Chong la remite, según el expediente, a través del director general de procedimientos constitucionales de la Secretaría de Gobernación, como si no hubiera suficientes elementos para creer que está utilizando a la Secretaría de Gobernación en sus actividades para pagar publicidad”, agregó Acosta.

