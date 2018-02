PES: No está asegurado que Panal deje candidaturas comunes

Pachuca.-

Aún no hay argumento que asegure que el Partido Nueva Alianza (Panal) en Hidalgo no participe en las candidaturas comunes con el PRI, PVEM y PES, por lo que deben esperar los tiempos de definiciones, declaró el líder de Encuentro Social en la entidad, Daniel Andrade Zurutuza.

“Hemos escuchado que existen algunas diferencias de acuerdo a lo que ellos querían tratar de acuerdo a sus posibilidades, no hemos firmado todavía nada, ni para bien ni para mal”, declaró en entrevista el líder pesista.

Andrade Zurutuza declaró que la situación se definirá hasta que los tiempos se agoten y confió en que existen puntos a favor para que vayan los cuatro partidos juntos.

“En ese sentido no quiere decir que si ya no va uno nosotros no vayamos, pero si no va uno tendríamos nuevamente que volvernos a sentar para ver bajo qué condiciones estamos también cada una de las fracciones”, declaró el también diputado local.

Recordó que la figura de candidaturas comunes se puede agotar hasta el 10 de abril, por lo que pidió paciencia, pues incluso el Panal podría dialogar su permanencia.

En semanas pasadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que, de los 18 distritos electorales de Hidalgo, postulará en solitario en 12 y en seis irá en candidaturas comunes con el PES, PVEM y Panal, de las cuales el tricolor decidirá candidatos en dos y los otros tres partidos en Ixmiquilpan, Pachuca oriente, Mineral de la Reforma y San Felipe Orizatlán.

También dieron a conocer que los turquesas podrían “bajarse” de las candidaturas comunes y la dirigencia debate la opción de ir solos en los comicios y postular sus propios candidatos en los 18 distritos electorales donde elegirán diputados por mayoría relativa el próximo primero de julio.

