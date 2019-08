PGJEH, deficiente en investigación

Entre otras debilidades detectaron bajos estándares en litigación

Pachuca.- Bajos estándares en litigación y debilidades para investigar son algunas de las deficiencias detectadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por la organización civil México Evalúa luego del estudio que llevó a cabo al interior de la dependencia.

Así lo dio a conocer en reciente entrevista el titular de la PGJEH Raúl Arroyo González, quien explicó que el análisis reveló que la mayor debilidad institucional con que cuentan está en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal en dos sentidos.

El primero, abundó, es porque existen deficiencias para investigar, lo que comienza en la Policía de investigación; además, indicó que deben cambiar las formas de los servicios periciales; “no digo que estén mal, solo que tenemos que hacer una mejor adaptación para incorporarlos a las carpetas y que impacten en el juicio, integrarlas mejor”.

De igual forma, puntualizó que los procesos de litigación son una debilidad, ya que sus estándares no son óptimos, lo cual se ve reflejado, por ejemplo, en los plazos para integrar las carpetas de investigación.

Tras obtener los resultados del estudio, Arroyo González aseguró que los harán públicos y comenzarán la reingeniería que tienen pensada al interior de la procuraduría. Sin embargo, recalcó que ya iniciaron el cambio con algunas acciones, como la reciente presentación de la Guía contra la corrupción en ministerios públicos.

Exhorto a edil para denunciar ataque Además, Raúl Arroyo manifestó que exhortó al alcalde de Acatlán Benito Olvera Muñoz a presentar la denuncia correspondiente por el presunto ataque del que fue objeto la semana pasada por parte de elementos de la Policía investigadora de la PGJEH.

“Le pedí que venga a iniciar la carpeta correspondiente porque yo no estuve ahí, no vi y no puedo decir si hay responsabilidad, abuso o exceso; tenemos que investigar, y si hay responsabilidades o excesos por falta de cumplimiento de los protocolos, los agentes tendrán que responder”, recalcó.

Sin embargo, refirió que hasta el momento el presidente municipal no ha presentado ninguna denuncia y los agentes involucrados en los hechos continúan en funciones.

Para analizar

