Pide Ale Romero claridad sobre apoyos a deportistas

Pachuca.- La luchadora hidalguense Alejandra Romero consideró que las autoridades y las federaciones deben ser claras sobre qué pasará con los apoyos a deportistas luego de la extinción del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) y así estar preparados para afrontar la situación de la mejor manera.

En entrevista con Libre por convicción Independiente de Hidalgo, la campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 puntualizó que debe existir mayor comunicación con los atletas, pues hasta el momento ningún directivo o funcionario ha emitido algún mensaje respecto del tema.

“Considero que si no nos reunimos nosotros como atletas sí (debemos) ser representados por nuestras federaciones y que se nos mantenga informados con la realidad, que se nos hable con la verdad, si se va a dar o no, si lo vamos a tener o no lo vamos a tener, porque no podemos estar esperanzados en algo. Que nos digan si sí o no para estar preparados, para tener un plan B”, mencionó.

La deportista indicó que la beca del Fodepar le ha servido para solventar algunos gastos de campamentos y competencias a las que necesita acudir para tener mayor fogueo y que son indispensables en su proceso rumbo a Juegos Olímpicos, aunque desde septiembre no se le ha depositado.

Agregó que luchas asociadas es una de las disciplinas en la que el tema de los recursos siempre ha sido complejo pues raramente hay presupuesto para garantizar la participación de sus deportistas en competencias fuera del país. En su caso, dijo, la última ocasión en que recibió apoyo para un certamen fue previo a los Juegos Panamericanos del año pasado.

Asimismo, subrayó que hay deportistas como Jane Valencia y Andrés Vargas que no cuentan con ningún tipo de apoyo por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a pesar de ya estar clasificados a Tokio 2020.

“Si ellos que ya tienen la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos, no lo tienen y siguen enfocados, ¿por qué yo no?, creo que la pasión por lo que hacemos es lo que nos mueve y si se quitó o no se quitó ese apoyo, nosotros seguimos entrenando fuerte y por puro amor al arte.”

