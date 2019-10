Pachuca.- La entrenadora de las Tuzas del Pachuca Eva Espejo pidió no estereotipar al futbol femenil ni la conducta de las jugadoras luego que recientemente se han producido algunos roces y conatos de bronca durante los encuentros.

La estratega se pronunció en contra de que se piense que por ser mujeres no pueden vivir el futbol de manera apasionada, pues se trata de un deporte que suele generar todo tipo de sensaciones.

“Para mí sería importante quitarnos esos estereotipos de que las mujeres no podemos dar un manotazo, ser agresivas, ser contundentes ante ciertas cosas. Nunca estaré a favor de la violencia, pero cada vez se hace más cercana la competencia y obviamente lo hacemos todas, todas queremos ganar, y ahora se han desmitificado muchas cosas y nos enfrenta a un reto nuevo, y un reto nuevo es enfrentarnos a este tipo

de cosas.

“Hay mucha pasión, somos seres humanos, no por ser mujeres no van a demostrar la pasión. Yo no comparto estilos de juegos donde se pega, se provoca, se hace tiempo, pero tenemos que aprender a lidiar con eso y tener más cabeza para controlar ese tipo de cosas”, manifestó la directora técnica.

Además, dio a conocer que Mónica Ocampo será baja del equipo por tres semanas ya que se resintió de una lesión en los meniscos y prefieren dejar que se recupere para estar lista para la liguilla, para la cual las Tuzas ya tienen su boleto asegurado y solo buscarán pelear por la posición en la tabla.

