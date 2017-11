Pachuca.-

Al coincidir en que las universidades públicas deben tener su autonomía, el gobernador Omar Fayad deslindó a su administración de la controversia constitucional por los órganos internos de control propuestos por el Congreso estatal. Llamó a autoridades de la UAEH a la cordura y al diálogo, y resolver el asunto desde la trinchera jurídica.

En el marco de la presentación de la estrategia Hidalgo Innova, el mandatario estatal comentó que el decreto aprobado por el Congreso del estado es un tema de rendición de cuentas y debe abrirse a la transparencia como parte del nuevo sistema anticorrupción.

“Para mí es un tema jurídico que debe resolverse entre el rector Adolfo Pontigo o el presidente del Patronato Gerardo Sosa con el Congreso del estado, no entiendo por qué me han metido a mí. Lamento esa postura, lamento mucho que en un boletín oficial de la universidad hablen del gobernador”, expresó.

Fayad Meneses manifestó su sorpresa ante el hecho de que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), estando bajo amparo contra una decisión del Congreso, lo haya mencionado, “no estaba yo en el ajo, es infortunada la mención que se hace a mi persona. El rector y el presidente del Patronato deberían enfilarse a la estrategia jurídica, en la que el juez federal que conozca de su asunto les resuelva si tienen razón o no”.

Transparencia de los recursos

Mencionó que la cuestión de los órganos de control tiene que ver con la transparencia de los recursos para saber a dónde se aplican, para que la UAEH demuestre dónde destina los recursos públicos que recibe.

Comentó que ese asunto no es un decreto único a la universidad, sino con todos los organismos autónomos que reciben dinero público; “no sé cuál sea el temor de rendir cuentas públicamente, abiertamente y transparentemente”.

También manifestó su sorpresa por una campaña dolosa y tendenciosa en su contra con calcomanías y pegotes que versaban No a la Ley Fayad, “yo no tengo problema con la universidad ni con su autonomía, que investiguen cómo estuvo en el Congreso, porque yo puedo aprobar que en mi iniciativa no iba, es una aportación del Congreso; no sé por qué me involucran.

“Creo que tenemos que ver el problema en su justa dimensión. Los invito a la cordura y al diálogo, y que resuelvan el problema como creo que lo pueden resolver, desde el punto de vista jurídico y jurisdiccional”, puntualizó.

Durante la presentación de la estrategia, las autoridades estatales anunciaron la creación del laboratorio estatal de políticas públicas y gobierno digital, que servirá para crear mejores gobiernos a partir del conocimiento y la tecnología.

Reiteró que no fue parte del proceso legislativo y que siempre mantendrá las puertas abiertas al rector y al presidente del Patronato para resolver cualquier duda, pero llamó a no enviar mensajes a través de medios de comunicación ni campañas tendenciosas.

Todos los entes a los que se pretende imponer un contralor externo reciben recursos públicos, por lo tanto están obligados a rendir cuentas como “todo mundo, no a modo. Hay un sistema anticorrupción que establece nuevas reglas.

“Yo puedo probar”, reiteró, “que en mi iniciativa no iba la inclusión de órganos internos de control”, por lo anterior y bajo las nuevas reglas del Sistema Nacional Anticorrupción, reconoció que él mismo está sujeto a rendir cuentas.

