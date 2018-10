Pide Fayad paciencia para esclarecer accidente que involucra a diputado Charrez

Pachuca.- Tras la exigencia de justicia en el caso del accidente automovilístico que involucró al diputado federal Cipriano Charrez y que dejó un hombre calcinado, el gobernador Omar Fayad pidió a la población no desesperarse ya que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) realiza las investigaciones pertinentes.

“Que no se desespere la gente, que no diga que no se está haciendo justicia porque se está investigando y se tiene que allegar de los elementos necesarios, y ha sido tan público y escandaloso el asunto que la Procuraduría debe pensar y cuidar muy bien la indagatoria”, refirió hoy el mandatario al concluir el evento de inauguración del distribuidor vial Las Torres.

Detalló que es un asunto que requiere de atención, “no es porque sea diputado o no, porque tenga fuero o no, sino porque tampoco se puede violentar el debido proceso y la garantía del debido proceso que tiene. Hay que tener paciencia, ver qué resulta de las investigaciones se allegarán a la Procuraduría y todo aquel que tenga algo que decir, que le allegue a la institución los elementos de prueba necesarios”.

Recomendó que quienes cuenten con video o elementos que crean de prueba, en vez de mandarlos por redes o a los teléfonos, “mejor mándelos a la Procuraduría, para que cuente con todos los elementos necesarios, técnicos, científicos, vídeos, análisis y demás, para que se deslinde responsabilidad”.

