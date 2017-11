Pide gobierno a Conagua detener obras en río Tula

Tula.-

Luego que habitantes se opusieron a la tala de árboles en el río Tula, ayer el gobierno municipal los respaldó y pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detener la obra de rectificación y revestimiento del afluente.

Ayer por la noche, el presidente municipal Gadoth Tapia Benítez mantuvo un diálogo con habitantes que se manifestaron en protesta por el proyecto de la Conagua, el cual afectaría a miles de árboles de la ribera del río Tula.

Tras reconocer el diálogo, las participaciones y el aporte ciudadano, el alcalde instruyó al secretario municipal realizar la notificación por escrito a la dependencia federal, al tiempo que pidió a la ciudadanía hacer a un lado los temas de colores políticos, religiosos y económicos.

Al presentarse en el teatro al aire libre, donde se llevaba a cabo una reunión informativa, precisó que los ciudadanos constatarán que los trabajos no continúen hasta que no se retome y rediseñe el proyecto, con el fin de determinar si es viable para el municipio.

Pero si la población no lo acepta, desde aquí le decimos a Conagua que no permitiremos ese proyecto, enfatizó Gadoth Tapia, quien indicó que le darán seguimiento al tema con el fin de evitar el derribo de árboles.

