Pachuca.-

Luego de casi medio año sin respuesta, el regidor independiente de Pachuca Navor Rojas Mancera urgió al Tribunal de Justicia Administrativa una contestación al juicio interpuesto contra la instalación de parquímetros en la capital hidalguense, además de la remoción del magistrado Octaviano Chávez Bustos, quien llevaba el caso.

En entrevista, luego de la sesión de cabildo de ayer, Rojas Mancera explicó que los tiempos para dictaminar se vieron rebasados, pues el juicio contra la instalación de los aparatos en la capital se entabló desde el 10 de julio de 2017, por lo que a meses sin respuesta pidieron en octubre cambiar a Chávez Bustos.

“La empresa de MoviParq tiene hasta este viernes para decir si está de acuerdo o no con el cambio de magistrado, hasta el momento no han emitido situación jurídica al respecto, yo espero que este viernes que se confirme que el magistrado Prisciliano Gutiérrez tiene el caso, dictamine lo más pronto posible”, declaró el regidor independiente.

Recalcó que la situación está más que estudiada, por lo que es necesario que ya den un veredicto, a más tardar en este mes, “que ya nos dé una sentencia en la primera instancia porque finalmente vamos a seguir adelante con los pasos recurrentes, pues es importante ya dictaminar en el tema”.

Navor Rojas agregó que en los últimos días habitantes de la calle de Allende se han acercado para quejarse, pues personal del programa MoviParq, coloca las arañas (para inmovilizar los autos), apenas se pasen uno o dos minutos del tiempo que dan para estacionarse los aparatos.

“Hay personas que me dicen: Ya no queremos esta cosa (los parquímetros) porque en lugar de pagar ocho pesos, pagamos 180 por la multa; además de la forma de actuar de los inspectores”, apuntó el asambleísta.

Finalmente, recordó que tiene en su poder 220 firmas de comerciantes del centro histórico, principalmente de la calle Guerrero, que no quieren los parquímetros, pues han bajado las ventas, ya que no hay tolerancia para las personas que realizan compras en la zona.

