Pachuca.- La Secretaría de Gobierno y los partidos políticos con registro en la entidad deberán tomar en cuenta los criterios generados por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) sobre juicios resueltos durante el proceso electoral del año pasado, principalmente para conformar una reforma al código electoral de la entidad de manera adecuada.

Casos como la conformación de planillas municipales con jóvenes y equidad de género, además de violencia política en contra de las mujeres, marcaron las campañas electorales y ocasionaron que magistrados del tribunal atendieran impugnaciones.

A recomendación del TEEH, en la mesa política deberán atender dichos criterios o de lo contrario podrían repetirse situaciones similares y eso provocaría la generación de tesis o en su caso jurisprudencia que obligara la atención inmediata.

Actualmente, es realizada la primera etapa del diálogo entre la dependencia estatal y partidos políticos para generar acuerdo y plasmarlo en una modificación en la ley electoral local.

Darán magistrados “palo” a juicios

si no son atendidos los criterios

Desde hace poco más de un mes inició la mesa política entre el gobierno estatal y partidos con registro en la entidad para conformar modificaciones al código electoral de Hidalgo y con ello establecer las reglas de juego para el próximo año cuando sea renovado el Congreso local.

Sin embargo, las partes involucradas deben observar algunas situaciones ocurridas durante la elección concurrente del año pasado con la intención de no volverlas a repetir.

Para ello, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) le ha acercado a la Secretaría de Gobierno estatal y a los partidos políticos criterios generados durante el proceso anterior y sean tomados en cuenta dentro de la mesa de diálogo con partidos políticos para realizar reforma al código electoral de manera adecuada.

“Si no la interpretan como la vimos nosotros, lo sujetan a un juicio y le vamos a dar palo otra vez, tendremos que revisar el criterio sostenido”, refirió el magistrado presidente, Manuel Cruz Martínez.

La intervención del tribunal electoral en casos como violencia política en contra de las mujeres, así como la integración de planillas municipales, generó criterios que deberán ser base para la modificación a la ley.

Para el magistrado, al tomarse en cuenta e integrarlo al código electoral local evitará que el TEEH pueda generar tesis o jurisprudencia en caso de reiteración en el siguiente proceso de renovación del Congreso de Hidalgo, así como en venideras elecciones.

“Por más que quieran interpretar la ley nosotros ya determinamos un criterio, si no lo llevas a cabo eso nos obligará a generar jurisprudencia, pues si piensan de manera distinta nosotros ya emitimos resolución y con base en ello lo seguiremos haciendo hasta conformarlo como obligatorio”, indicó.

Cruz Martínez negó que el TEEH participe de manera activa en la mesa política pues no es un organismo interesado en la discusión con partidos si no vigilante del derecho electoral.

“Actuamos desde nuestra trinchera de forma técnica pues nosotros no vamos a negociación política, solo opinamos en relación al derecho electoral sin apreciar los criterios de carácter político.”

Tribunal electoral,

sin recursos para análisis de tesis relevantes

Por falta de presupuesto, el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) no cuenta con un área denominada análisis y estudio de tesis relevantes, dedicada a la recopilación de los documentos generados.

“Hasta la época de Mario Pffeifer, que fue la tercera época, se realizaban las tesis pero de pronto desapareció el presupuesto para el rubro y cada año nos acortan más porque dicen que no tenemos nada que hacer en año no electoral cuando hemos demostrado lo contrario”, reveló el magistrado presidente, Manuel Cruz Martínez.

Ante la ausencia de recursos el TEEH se esfuerza por tener los expedientes de manera digital y a partir de ahí complementarlo con las resoluciones del actual pleno. “Optimizar los recursos electrónicos para que en breve tiempo podamos generar un áreas de tesis y jurisprudencia, pero con el apoyo de más presupuesto tener una o dos personas que se dediquen al análisis de estos temas.”

Para este año, el TEEH tiene presupuesto de 17 millones 163 mil 529 pesos, cantidad que ha considerado Manuel Cruz como insuficiente.

De acuerdo con el presidente del tribunal electoral, la falta del área en mención no afecta el trabajo de los magistrados al momento de resolver un caso con características similares a otro analizado en años anteriores.

Afirmó que los magistrados cuentan con la experiencia suficiente, así como conocimientos, y tienen en memoria los asuntos similares. “Una cosa es que nosotros lo tengamos en la memoria y otra que tengamos el personal suficiente para generar una tesis porque es una serie de pasos definidos por la propia ley electoral”, refirió.

“El derecho electoral es muy dinámico, después del fiscal creo que es el derecho que más cambios ha sufrido en los últimos 10 años, esto nos obliga a que las tesis no sean permanentes como en materia civil o penal.”

De cada 10 asuntos revisados a nivel estatal, siete no son impugnados ante la sala regional Toluca o sala superior, lo anterior, dijo, es por la confianza existente en el TEEH al momento de resolver. Además de los tres asuntos impugnados, uno es revocado.

Criterios

Para saber

¿Qué es tesis y jurisprudencia?

De acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tesis es la expresión por escrito, en forma abstracta, de un criterio jurídico establecido al aplicar, interpretar o integrar una norma a un caso concreto.

Mientras tanto, jurisprudencia es la expresión por escrito, en forma abstracta, de un criterio jurídico obligatorio establecido al aplicar, interpretar o integrar una norma, conforme a los sistemas previstos legalmente (reiteración o contradicción).

En los 24 años de vida, el Tribunal Electoral de Hidalgo ha generado entre 27 y 32 jurisprudencias y 120 tesis. Sin embargo, para el magistrado presidente eso no significa una medición para los integrantes del pleno. “El objetivo final de los magistrados es la impartición de justicia, no hay vuelta de hoja, a través de transparencia, objetividad, equidad y de principios”, refirió.

Por lo tanto, el mecanismo de medición de los magistrados electorales no es la cantidad de tesis y jurisprudencia generada, pues el TEEH es

un órgano colegiado.

La última tesis del organismo jurisdiccional fue en febrero pasado cuando el pleno aprobó por unanimidad el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano con número de expediente TEEH-JDC-002/2017 promovido por el excandidato independiente a la alcaldía de Pachuca, Julio Menchaca Salazar, en el cual establecen garantía de audiencia en la verificación de asistencia de representantes de partido político y de candidatos independientes ante las casillas.

Las únicas tesis y jurisprudencia que los tribunales locales dan seguimiento es a las salas superior y regional Toluca, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Hidalgo es de los pocos estados con casos en materia de nulidad de elección por participación de índole religioso, con tres: Zimapán, Omitlán y Huazalingo.

Lo anterior establecido en una jurisprudencia nacional sobre la utilización de símbolos religiosos en campañas electorales.

