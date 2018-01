Pide tribu renuncia de Hernández Badillo y que PAN respete

Pachuca

La coordinadora de la expresión perredista Foro Nuevo Sol, Isabel Godínez Granillo, pidió que el líder del PAN en Hidalgo, Asael Hernández Cerón, no interfiera en la vida interna del sol azteca, además que el dirigente del PRD en la entidad renuncie al cargo para atender su precandidatura, pues solo pidió licencia, fallando a los estatutos.

En conferencia de prensa, luego de que el miércoles el líder panista respaldó la precandidatura al Senado del dirigente con licencia del PRD Manuel Hernández Badillo, la coordinadora de la expresión dijo que pese a estar juntos en la coalición Por Hidalgo al Frente, el blanquiazul no debe meterse en los procesos internos que no le corresponden.

Recalcó que es lamentable que Asael Hernández se posicione sobre las candidaturas al Senado, pues aunque ya se conoce para qué partido será la primera senaduría (al PRD), falta seleccionar el género de quienes la encabezarán.

“Aprovecho para decirle lamentablemente al presidente del comité estatal del PAN, que respete la vida interna del partido, se me hace muy grave que en la situación política y el proceso que corresponde única y exclusivamente a los órganos nacionales del PRD, él esté señalando una preferencia.”

Renuncia total del líder perredista

Por otra parte, dijo que el líder del PRD Manuel Hernández Badillo debió renunciar al cargo y no pedir licencia como lo hizo para buscar la candidatura, pues así lo dicta el tercer punto del noveno consejo nacional del sol azteca.

“Aquel o aquellos integrantes de un comité ejecutivo en cualquiera de sus tres niveles que deseé participar como precandidato a algún cargo de elección popular, deberá separarse del cargo que ostente de manera definitiva, debiendo presentar su renuncia, en el entendido que no podrá regresar al mismo”, citó la perredista.

Por ello, Godínez Granillo invitó al dirigente con licencia a renunciar para que el proceso de precandidatura se dé en los términos legales correctos, además que por ahora descartó proceder jurídicamente.

Finalmente, recordó que ante el partido se registraron 10 fórmulas al Senado, siete de hombres y tres de mujeres, entre ellas la suya, que buscará encabezar la candidatura a la que también se anotaron personajes como José Guadarrama Márquez como interno y Francisco Berganza Escorza como externo.

El miércoles, el líder del PRD en Hidalgo Manuel Hernández Badillo pidió licencia como dirigente estatal para buscar una candidatura al Senado por el sol azteca.

