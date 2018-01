Pide Víctor Guzmán oportunidad en el Tri

El Pocho indicó que es un sueño ser convocado al Tri

Pachuca.- El goleador de los Tuzos Víctor Guzmán alzó la mano para recibir una oportunidad en la selección nacional, que el próximo 31 de enero enfrentará a Bosnia, en partido amistoso de cara al proceso rumbo al Rusia 2018.

“Desde el principio he trabajado para eso, pienso que es el sueño de todo jugador mexicano ir a la selección mayor, defender los colores de tu país y si se me presenta esa oportunidad, aprovecharla, hacer lo que hago en mi equipo, que es lo que me va a ayudar a que me convoquen”, dijo.

El Pocho se refirió al resto de los delanteros mexicanos que suelen ser llamados al Tri, como Javier Hernández e Hirving Lozano, quienes, consideró, suelen tener mucho gol, aunque señaló que los futbolistas, sobre todo en esa posición, son de momentos y rachas.

