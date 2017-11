Piden a Bélgica detener a Puigdemont

Acusado de sedición, rebelión, malversación de fondos, prevaricación

y desobediencia por la justicia española

HOMERO FERNÁNDEZ /

AGENCIA REFORMA

BARCELONA

La justicia española pidió la captura internacional del expresidente catalán Carles Puigdemont.

El político independentista, refugiado en Bélgica desde hace unos días, es acusado de sedición, rebelión, malversación de fondos, prevaricación y desobediencia.

Puigdemont y los otros cuatro miembros acusados de su exgobierno desoyeron las citaciones judiciales para declarar en el proceso que se les sigue por los delitos mencionados.

La defensa del exmandatario, encabezada por Paul Bekaert, dijo que para que se concrete la orden de arresto pueden pasar entre mes y medio y dos meses.

También adelantó que en caso de que se ejecute el pedido de la jueza española Carmen Lamela iniciarán inmediatamente un proceso de apelación para evitar la extradición.

Puigdemont fue entrevistado por la televisión de Bélgica antes de conocerse la solicitud de la audiencia nacional. “Yo no me estoy fugado, pero es imposible que me pueda preparar bien”, dijo al referirse a su condición actual.

El exresidente agregó que está dispuesto a ser candidato en las elecciones convocadas por el gobierno central, previstas para el 21 de diciembre, aunque tenga que permanecer en el extranjero.

El vocero del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo aclaró que los otros nueve políticos que ya cumplen con prisión preventiva podrán ser candidatos mientras no se les dicte la sentencia definitiva.

El expresidente

está dispuesto a ser candidato en las elecciones convocadas por el gobierno central

Comentarios