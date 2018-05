Piden en CMIC seguridad para denunciar

NALLELY HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Ante el incremento de actos delictivos que impactan a las empresas en el país, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) expuso que es necesario que se determinen condiciones que garanticen la seguridad de los denunciantes.

Así lo comentó Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la CMIC.

“Tenemos el sistema de denuncia, muchos constructores no se animan a denunciar que están siendo víctimas de la inseguridad en materia de robo de equipo, cobro por estar trabajando en algunas plazas, están en manos de la delincuencia.

“Lo sabemos porque nos lo dicen los constructores, pero no quieren que se digan sus nombres porque temen represalias”, mencionó el empresario tamaulipeco.

Desde hace unos dos años, empresas constructoras han percibido un incremento en actos delictivos, que de acuerdo con Ramírez Leal, no se limitan al robo de medios de transporte, sino también de maquinaria y cobros de derecho de piso.

Sin embargo, dijo que es necesario que se cree una plataforma de denuncia que no comprometa al acusador.

“No entendemos por qué este año se ha recrudecido tanto. Le hemos pedido a nuestros constructores que tengan mucho cuidado con su personal y sus equipos, necesitamos tener otro mecanismo para denunciar, que realmente no queden impunes las denuncias”, mencionó.

“Parte del problema que nosotros hemos detectado en la corrupción y la inseguridad es que hay impunidad. Queremos ver gente detenida, la autoridad está siendo rebasada, no en un estado, a lo mejor en 15 estados”.

Subrayó que al final, el tema de seguridad no solo es una petición de las constructoras, sino de las empresas de todos los sectores que piden un cambio de estrategia de parte del gobierno.

Ramírez Leal explicó que en el caso específico de los constructores, el tema de robo de maquinaria incrementa considerablemente sus presupuestos, en especial por el tipo de prima que se paga por asegurar equipo pesado, pero es algo necesario, pues hay empresas que pierden hasta tres grúas, excavadoras, entre otras, en un solo asalto.

El representante de los constructores refirió que en el caso de actos de corrupción tampoco hay garantías que respalden a los denunciantes.

