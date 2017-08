Piden evaluar salida de México del TLC

IRIS VELÁZQUEZ / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Al considerar que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) los representantes mexicanos lo hacen de forma sumisa y podrían perjudicar a la nación, académicos de la UNAM pidieron valorar la salida del país de ese acuerdo.

En conferencia de prensa, Eduardo Rosales, de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, refirió que México se ha colocado como el rival más débil debido a la dependencia que ha forjado con Estados Unidos, nación que, afirmó, ponderará la opinión de Canadá.

Ante ese panorama, dijo, se deben buscar otras opciones, como lo hicieron Argentina, Chile y Asia, cuyos mercados, apuntó, no están condicionados por el territorio gobernado por el presidente Donald Trump.

La salida, proyectó Rosales, traería mejoras, como la baja de aranceles.

“(La salida de México) tendría un impacto en la economía mexicana, pero esto de ninguna manera significaría una catástrofe”, aseveró.

“(México) está obligado a diversificar su comercio, disminuir la histórica dependencia del mercado estadunidense y quizá hasta escapar o cuando menos alejarse del campo gravitacional geopolítico estadunidense, como por cierto ya no lo han hecho otros países latinoamericanos.”

Indicó que tras estas más de dos décadas, el TLC no ha sido equitativo y ha rezagado al país con salarios bajos, mano de obra barata, baja competitividad, más del 50 por ciento de la población en pobreza, una asimetría distante y una economía 20 veces menor a la estadunidense.

“Nuestro país está listo para levantarse de la mesa de las negociaciones, ante un titular del Poder Ejecutivo estadunidense acostumbrado a intimidar, agraviar, amenazar a imponer sus condiciones”, expresó.

Martín Íñiguez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se sumó a esa postura, abonando con ejemplos de óptimas negociaciones como Chile, que le permite ser el único país de América del Sur que no requiere de visa.

Criticó que México rezague acuerdos con Argentina, Brasil, Europa, China, en Mercosur y la negociación del Tratado Transpacífico (TPP), donde, subrayó, están sus principales puertas de oportunidad.

Comentarios