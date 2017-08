Piden someter TLC a consulta popular

ZEDRYK RAZIEL / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Legisladores, académicos y líderes sociales exigieron la realización de una consulta pública para que los mexicanos expresen si el sector energético debe formar parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Ifigenia Martínez, fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los académicos Javier Jiménez Espriú y Alfredo Rojas Díaz, ambos allegados a Andrés Manuel López Obrador, señalaron que dicha consulta debe efectuarse el primero de julio de 2018, junto con la votación presidencial.

A una semana de que inicien las negociaciones del TLC, pidieron que, hasta en tanto no se realice la consulta, el tema del sector energético, al que definieron como estratégico, debe mantenerse “encorchetado” y no debe haber acuerdos en torno a él.

Jiménez Espriú, director de la asociación civil Métrica Ciudadana, criticó que el secretario de Economía Ildefonso Guajardo haya decidido mantener ocultas las metas que espera alcanzar el gobierno mexicano de las pláticas de modernización del tratado.

En conferencia en el Senado, alertó que Estados Unidos busca garantizar su propia seguridad energética, comprando el crudo mexicano para después revenderle al país más caros los productos derivados del petróleo.

“No producimos nosotros lo que debemos por una política absurda, desnacionalizada y entreguista de nuestros gobiernos recientes. No podemos seguir en esta política”, reprochó.

Rojas Díaz Durán indicó que el tratado de 1994 dejó sin protección la industria textil y del calzado, se desmanteló el campo y se perdió independencia alimentaria, se abandonó el proyecto de industrialización y se hizo al país dependiente de las inversiones extranjeras y la deuda externa.

“México perdió su soberanía alimentaria, desistió de construir una política de industrialización, desmanteló la banca y el desarrollo se encadenó a la deuda externa y abandonó la posibilidad de fortalecer la soberanía energética”, planteó.

Afirmó que, además, el gobierno mexicano no debe proceder a la renegociación bajo la amenaza de

la construcción del muro fronterizo y sin hacer una condena por los ataques xenófobos contra los migrantes.

Ifigenia Martínez urgió al Congreso a aprobar reformas a las leyes de participación ciudadana para garantizar la realización de la consulta.

“Es mandato realizar consultas directas al pueblo cuando se trate de asuntos estratégicos, como es el del petróleo. La renegociación del TLC constituye una gran oportunidad para revisar con todo cuidado el desarrollo de la reforma energética y su conveniencia para incorporarla a dicho acuerdo, sobre todo para revisar los resultados negativos o positivos que ha tenido”, advirtió.

En tribuna en el pleno durante la sesión de la comisión permanente, la coordinadora del PRD Dolores Padierna sostuvo que también debe tomarse en cuenta la opinión de los pueblos indígenas y propuso una iniciativa de reforma que aseguraría al Senado participar activamente en todas las etapas de la negociación de tratados internacionales.

