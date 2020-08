Piden tratamiento para niños y adolescentes con diabetes uno

Diputados de Morena plantearon un acuerdo económico para que se innove en la materia

Pachuca.- Para que todos los pacientes con diabetes tipo uno reciban tratamiento y medicamentos completos para sobrellevar ese padecimiento, diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) plantearon un acuerdo económico por el que exhortan al Congreso de la Unión para que se innove en la implementación de políticas públicas y reglamentación en la materia.

Asimismo, solicitaron a las secretarías de Salud federal (Ssa) y del estado de Hidalgo (SSH) para que en el ámbito de sus atribuciones, y en un trabajo coordinado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), busquen y hagan las gestiones adecuadas para que sea proporcionado un cuidado y medicinas integrales a quienes han sido diagnosticados con dicha enfermedad.

Las morenistas Corina Martínez, Noemí Zitle, Lisset Marcelino, Jazmín Calva, Lucero Ambrocio, Susana Ángeles, Doralicia Martínez, José Luis Muñoz, Ricardo Baptista, Salvador Sosa, Raymundo Lazcano, Ángelo López y Rafael Garnica suscribieron el acuerdo económico mencionado anteriormente.

Noemí Zitle, a nombre de sus compañeros, realizó el planteamiento y mencionó que la diabetes uno ataca principalmente a infantes y jóvenes y les complica su modo de vida, pues requieren de un monitoreo permanente y constante en sus niveles de glucosa, además de un procedimiento integral que, sin lugar a dudas, debe ser provisto por las instituciones públicas, pero lamentablemente no ocurre así.

Explicó que para comprender más la realidad de ese padecimiento, la Asociación Americana de Diabetes señaló que en México entre el año 2000 y 2010 la tasa de incidencia de diabetes uno aumentó de 3.4 a 6.2 por cada 100 mil en la población menor de 19 años. Los niños de 10 a 14 años y los adolescentes de 15 a 19 experimentaron el mayor aumento en las tasas de diagnóstico.

Asimismo, hoy más que nunca ante la pandemia del coronavirus (Covid-19), añadió, valoramos la importancia de las políticas públicas y la necesidad de que su cobertura cada vez sea más amplia y especializada. “La salud es un tema consagrado tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución. Y ambos instrumentos hacen hincapié en la niñez al ser una sección especialmente vulnerable y dependiente”, apuntó.

Indicó que si bien es cierto que dentro de los catálogos básicos de medicamentos de las principales instituciones clínicas nacionales como el IMSS e ISSSTE está incluida la insulina, también lo es que no contemplan ni las lancetas ni las tiras reactivas, y mucho menos los glucómetros, lo cual no brinda una protección completa frente a esa patología, “y como ya lo he referido, qué podrían esperar entonces quienes no tienen acceso a esos servicios”.

