Pachuca.- Aunque a Eugenio Pizzuto le hace ilusión participar en el Preolímpico y llegar a Tokio 2020, el futbolista de los Tuzos lo toma con calma y espera ser considerado por Jaime Lozano para la selección que disputará el torneo clasificatorio en Guadalajara.

“Me ilusiona mucho que el profe Jaime Lozano me haya considerado para ir a una concentración a tan corta edad, cuando ya todos llevan el proceso, es algo muy emocionante para mí. Eso no significa que vaya a estar en el Preolímpico, ya la decisión la toma él, pero es algo que me motiva para trabajar y poder estar ahí”, dijo en conferencia de prensa tras el entrenamiento de los Tuzos.

El subcampeón mundial sub17 indicó que se sintió arropado en la pasada concentración que tuvo con el Tri y espera ser uno de los elegidos para formar parte del equipo que sostendrá la eliminatoria del 20 de marzo al 1 de abril.

