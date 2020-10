Plan de Desarrollo Municipal impulsará cuidado ambiental: Damián

Junto a su compañero de fórmula, Héctor Herrera, aseguró que planean implementar programas de capacitación sobre esa materia y manejo de residuos

Tulancingo.- Los representantes de la candidatura común conformada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partidos Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT) y Encuentro Social Hidalgo, dieron a conocer más propuestas del Plan de Desarrollo Municipal.

En una reunión con vecinos de Jardines del Sur, Damián Sosa Castelán y Héctor Herrera Castillo aseguraron que planean implementar programas de capacitación para la población sobre el cuidado del medio ambiente y del manejo de residuos.

Los candidatos afirmaron que, entre los objetivos para una ciudad sostenible, están preservar el sendero intermunicipal y la reforestación de las zonas afectadas de la región.

Sosa Castelán destacó que “Tulancingo no crece por no tener un proyecto con continuidad”, ya que las diferentes administraciones no dan seguimiento a los proyectos de los gobiernos anteriores.

Posteriormente, durante una reunión con colonos del centro de la ciudad de los satélites, el aspirante reiteró su reconocimiento a los habitantes “por ser gente de trabajo, que ponen su servicio en bien de la comunidad”.

Además, agradeció el interés de la población en el Plan de Desarrollo Municipal que encabeza y reiteró su gratitud a quienes día con día están con él en campaña, así como a quienes les abren sus puertas para escuchar sus propuestas.

