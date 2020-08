Políticos no soportan los cartones porque los exhiben: Paco Baca

Pachuca.- La caricatura desnuda de una manera humorística y burlona, situación que los políticos no soportan, porque ellos odian que alguien con un simple elemento como el lápiz logre desnudarlos y exhibirlos como son, comentó el caricaturista Paco Baca.

En el marco de la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro (FUL), el dibujante impartió la conferencia “La caricatura en México: ayer y hoy”, donde mencionó que la clave de un buen cartón es tratar de llevar en un punto al escenario donde puede desembocar un evento noticioso.

Indicó que como caricaturistas no deben criticar al personaje como tal o al actor político, sino criticar como afecta su decisión o la política pública a la sociedad, “porque eso es lo que importa, los políticos se van, y los que estamos del lado de la prensa tenemos que ser claros de lo que estamos diciendo”.

Comentó que la caricatura desnuda de manera humorística, burlona, y eso en la solemnidad con la que se maneja el político, no la soporta, porque ellos toda su vida han trabajado para provocar una reacción con su imagen y postura ante los medios y la sociedad.

“Ellos odian que alguien con un simple elemento que es el lápiz logre desnudarlos y exhibirlos como son; no lo soportan porque de lo que más carece un político es del sentido del humor”, refirió Paco Baca.

El caricaturista dijo que ante la actual contingencia por la pandemia existe un reto importante, “porque al final lo que uno como profesional de este medio debe saber, es comunicar correctamente, y es ahí donde entra todo ese acervo que uno ha adquirido al paso del tiempo”.

Recomendó a otros cartonistas a que ante la inmediatez de la comunicación donde hay mensajes y noticias por todos lados, deben ser críticos, tener un pensamiento crítico, “porque ni todo es bueno ni todo es tan malo, esto es circunstancial, y así ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad”.

Mencionó que hubo momentos malos en la historia y otros no tanto, “hoy nos toca enfrentarnos a retos que anteriormente los antepasados superaron; y lo que hay que hacer es recordar, estudiar, y entender que si no conocen la historia están condenados a repetirla, pero no necesariamente apoyarse en eso para volver e repetir patrones ni esquemas, sino superarlos y adaptarlos a los nuevos tiempos”.

El dibujante impartió la conferencia “La caricatura en México: ayer y hoy”

Comentarios