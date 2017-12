La edila reiteró que el ayuntamiento hará respetar el convenio y si no es así terminarán la relación

La alcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán pidió a las organizaciones de comerciantes ambulantes que firmaron el convenio para establecerse en el centro de la ciudad que respeten el acuerdo, pues de no hacerlo la munícipe lo terminará.

En entrevista, al finalizar la sesión de Cabildo de ayer, la edil de la capital abundó que el convenio firmado con los ambulantes abarca del 7 de diciembre al 7 de enero y estipula que se establezcan en la plaza Constitución para la venta navideña.

“Están las clausulas muy claras, no se ocuparán las calles, ni limitarán el acceso a los peatones.”

Abundó que la dirección de comercio y abasto del municipio es quien repartirá los espacios a las seis organizaciones de comerciantes que participan en el convenio, entre ellos la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo (Foideh).

En ese sentido, dijo que la plaza Constitución se repartirá entre todas las organizaciones, mientras que el Jardín del Arte será solo para los agremiados a la Foideh.

Tellería Beltrán reiteró que el ayuntamiento hará respetar el convenio, y si no es así terminarán la relación.

Los integrantes de la federación de organizaciones intentaron instalarse el miércoles en la plaza Constitución, sin permitir a miembros de otras agrupaciones de ambulantes colocarse, por lo que autoridades municipales impidieron ubicarse en ese sitio a esa organización y cualquier otra.

“Tienen la indicación los diferentes secretarios para tomar acciones de acuerdo a la ley si los comerciantes no entran en razonamiento”, refirió al ser cuestionada sobre la Foideh.

Ayer comenzaron a instalarse con regularidad en la plaza, misma que fue resguarda en las calles aledañas por 20 unidades de la Policía municipal, entre autos, camionetas y motocicletas, además de un grupo pequeño de granaderos reguardó la Casa Rule, sede del ayuntamiento.

La Canaco

La mandataria dijo que ya platicó con miembros de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Pachuca, quienes afirmaron estar de acuerdo con el convenio, siempre y cuando los semifijos se instalen en un solo lugar y no en las calles.

Además, el presidente de la cámara Juan Jesús Bravo solicitó a la edila el apoyo en rubros como promoción al centro histórico y la ampliación de horarios, entre otros, donde la alcaldía ya puso manos a la obra.

