El especialista Aldo Christian Jardínez mostró una simulación de estornudo y corroboró que las protecciones de pared simple son ineficaces

Pachuca.- Aldo Christian Jardínez Vera, profesor investigador de ingeniería en nanotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), mostró en una cápsula una simulación del estornudo con tres diferentes materiales para cubrebocas.

“Cuando un individuo estornuda produce un fluido que puede viajar a grandes velocidades; en el primer caso hipotético tenemos una protección de pared simple y con ayuda de un atomizador simularemos el estornudo”.

Al realizar el experimento en el clip compartido en las redes sociales de la máxima casa de estudios de la entidad, el fluido pasó la pared simple del cubrebocas; en un segundo caso fue realizada el ensayo con una protección de tipo quirúrgica en el que las gotículas no salieron.

“En el tercer caso hipotético tenemos un cubrebocas reglamentario: N95… No pasa, esto es si una persona estornuda y da positivo al Covid-19 el fluido no pasaría; por eso, es importante no utilizar cubrebocas de pared simple ni los elaborados en casa.”

El experto agregó que esos elementos no impiden aspirar cuando una persona estornuda o salpica pequeñas micropartículas o microgotículas.

“Actualmente, en la nanotecnología se emplea el uso de nuevos nanomateriales que se adhieren a cubrebocas, los cuales no permiten filtrar pequeñas partículas suspendidas en el medio.”

El especialista extendió la invitación a la población a no caer en psicosis, a no hacer compras compulsivas, a protegerse y cuidar a las familias y si está en sus posibilidades a quedarse en casa.

La máxima casa de estudios de la entidad brinda a la comunidad cápsulas donde son abordados diversos temas relacionados con la pandemia del Covid-19, además de recomendaciones para hacer llevadera la cuarentena y tips de otros tópicos.

